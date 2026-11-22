Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Con đường lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Trung Phạm

Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II, ngày 22/11, UBND TP. Cần Thơ cùng các sở ban, ngành đã khai mạc “Con đường lúa gạo Việt Nam”.

Trên đoạn đường gần 300m, câu chuyện của hạt gạo Việt được kể lại cho nhiều thế hệ sau. Ảnh: Phạm Trung.

Với chiều dài gần 300m, được bố trí dọc trục đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, TP. Cần Thơ), “Con đường lúa gạo Việt Nam” sử dụng gần 25.000 chậu lúa để tái hiện sinh động hành trình phát triển của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Với không gian trưng bày quy mô lớn, “triển lãm” này không chỉ giới thiệu những dấu mốc trong quá trình canh tác và sản xuất lúa gạo, mà còn truyền tải thông điệp về sự chuyển mình của ngành hàng lúa gạo, từ tư duy sản xuất chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế và phát triển bền vững.

Trao cho con cảm nhận chân thực về giá trị của hạt gạo. Ảnh: Trung Phạm

Lấy chủ đề “Từ quá khứ đến tương lai”, con đường được thiết kế thành 4 giai đoạn: sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa và nông nghiệp 4.0, kết hợp 12 tiểu cảnh với những thông điệp riêng.

Hình ảnh nông cụ, cây lúa, hạt gạo gắn với đời sống và quá trình lao động của người Việt

Qua từng không gian, hình ảnh cây lúa, hạt gạo gắn với đời sống, văn hóa và quá trình lao động của người Việt được tái hiện, đồng thời phản ánh những bước tiến về phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và tư duy phát triển nông nghiệp.

Ông bà ngày xưa đã cấy lúa như thế. Ảnh: Trung Phạm

Điểm nhấn của công trình nằm ở cách kể câu chuyện về định hướng tương lai ngành hàng lúa gạo: những mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp thuộc Đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được giới thiệu cùng các giải pháp cơ giới hóa, ứng dụng dữ liệu số và xây dựng thương hiệu gạo.

Ngày nay, cây lúa không chỉ được đo bằng sản lượng mà còn bằng giá trị gia tăng. Ảnh: Trung Phạm

Con đường lúa gạo là nơi được nhiều du khách, người địa phương thích thú tham quan. Ảnh: Trung Phạm

“Con đường lúa gạo Việt Nam” không đơn thuần là không gian triển lãm phục vụ du khách tại Festival, mà còn là nơi kết nối giá trị truyền thống với những thành tựu và định hướng phát triển mới của ngành hàng lúa gạo. Từ câu chuyện của hạt lúa hôm qua đến những mô hình sản xuất hiện đại hôm nay, công trình gửi gắm thông điệp: tương lai của hạt gạo Việt không chỉ được đo bằng sản lượng, mà còn bằng chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và trách nhiệm với môi trường.