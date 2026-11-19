Tại hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, năm 2027, tình hình an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai cùng những yếu tố phức tạp trên địa bàn tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới biển; gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Cùng với đó, Đại tá Phạm Ngọc Quang yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội và chuẩn bị chu đáo Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 10/10 tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những kết quả này, 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng Cần Thơ đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 54 vụ việc với 112 đối tượng và 2 tổ chức; trong đó khởi tố, điều tra ban đầu 9 vụ với 11 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 16,5781 gam methamphetamine.

Đơn vị phối hợp đấu tranh thành công 2 chuyên án về mua bán người, giải cứu 4 nạn nhân, trong đó có vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Công tác xử lý vi phạm hành chính được triển khai quyết liệt với 43 vụ, tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng còn tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 32 nạn nhân, 4 phương tiện và hỗ trợ đưa 1 phương tiện gặp nạn vào bờ an toàn.

Công tác dân vận, an sinh xã hội hướng về khu vực biên giới biển tiếp tục được triển khai thiết thực. Nổi bật là Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà Đại đoàn kết, công trình nước sạch, cầu nông thôn, trao quà và học bổng.