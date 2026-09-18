Cần Thơ xây dựng sản phẩm nghệ thuật đặc trưng, gia tăng sức hút du lịch

Biểu diễn đờn ca tài tử. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Từ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc Tây Đô, Cần Thơ đang từng bước xây dựng sản phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp, kết hợp đờn ca tài tử, cải lương và nghệ thuật dân gian Nam Bộ với công nghệ sân khấu hiện đại, qua đó tạo thêm trải nghiệm cho du khách và hình thành thương hiệu văn hóa riêng của thành phố.

Đưa văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch

Chiều 17/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng sản phẩm nghệ thuật văn hóa-du lịch đặc trưng của thành phố, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2026.

Theo ý tưởng của Tiến sỹ-Nghệ sỹ Ưu tú Lê Nguyên Đạt, đạo diễn chương trình, sản phẩm nghệ thuật sẽ tái hiện quá trình hình thành và phát triển của vùng đất, con người Cần Thơ thông qua hình tượng dòng sông.

Chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống Nam Bộ với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, qua đó kể câu chuyện về vùng đất Tây Đô bằng một hình thức gần gũi với công chúng và du khách.

Các loại hình nghệ thuật đặc trưng như hò, hát ru, dân ca Nam Bộ, đờn ca tài tử, cải lương, dù kê, múa rom vong… được kết hợp với âm nhạc, múa, sân khấu hóa, công nghệ trình chiếu LED, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu.

Điểm đáng chú ý là chương trình không dừng ở một sự kiện biểu diễn đơn lẻ mà được định hướng trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch chuyên nghiệp, có khả năng tổ chức định kỳ, phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội, trong đó các giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được chuyển hóa thành sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại.

Biểu diễn nghệ thuật dù kê. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tinh thần này tương đồng với định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới mới, trong đó nhấn mạnh việc phát huy giá trị văn hóa, xây dựng môi trường và sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân, đồng thời tạo nguồn lực cho phát triển đất nước.

Tạo điểm nhấn tăng sức hút du khách

Trong 8 tháng năm 2026, Cần Thơ ước đón gần 11,72 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ và đạt 95% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 551.330 lượt, bằng 89% kế hoạch; khách du lịch lưu trú đạt gần 4,3 triệu lượt, tương đương 79% kế hoạch.

Tổng thu từ du lịch trong 8 tháng ước đạt 10.280 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 90% kế hoạch năm.

Những con số này cho thấy quy mô thị trường du lịch ngày càng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu về chất lượng và tính khác biệt của sản phẩm. Bên cạnh cảnh quan sông nước, ẩm thực và các điểm tham quan, du khách ngày càng cần những trải nghiệm có câu chuyện, có bản sắc và khó tìm thấy ở nơi khác.

Đó là khoảng trống mà sản phẩm nghệ thuật văn hóa-du lịch đặc trưng được kỳ vọng có thể bổ sung.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn trên địa bàn đã góp ý nhằm bảo đảm chương trình phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường. Các ý kiến tập trung vào nội dung, thời lượng, quy mô, phương thức tổ chức và khả năng kết nối chương trình với các tour, tuyến du lịch của thành phố.

Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố yêu cầu sản phẩm phải phù hợp với từng nhóm khán giả, trước mắt lựa chọn quy mô vừa sức, sau đó từng bước hoàn thiện nội dung và hình thức qua quá trình biểu diễn.

Trong đó, trọng tâm nghệ thuật cần được xác định rõ, làm nổi bật những giá trị đặc trưng của Cần Thơ, nhất là đờn ca tài tử, cải lương, hò và các loại hình nghệ thuật dân gian.

Chương trình cũng cần có chiều sâu về nội dung nhưng hấp dẫn về hình thức, giúp cả những du khách lần đầu tìm hiểu văn hóa Nam Bộ cũng có thể dễ hiểu, dễ cảm nhận. Công nghệ, kỹ thuật và kỹ xảo sân khấu được sử dụng phải phục vụ câu chuyện, thay vì trở thành yếu tố lấn át giá trị nghệ thuật truyền thống.

Gắn bảo tồn với công nghiệp văn hóa

Theo định hướng, chương trình trước mắt có thể được tổ chức tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố Cần Thơ; đồng thời nghiên cứu khả năng biểu diễn ngoài trời, gắn với những không gian văn hóa, du lịch hiện có.

Cách tiếp cận này mở ra khả năng hình thành một sản phẩm có lịch biểu diễn tương đối ổn định, giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động đưa vào chương trình tham quan, đồng thời tạo thêm hoạt động về đêm và kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Không chỉ tập trung vào đờn ca tài tử và cải lương, Cần Thơ cũng định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Khmer, qua đó phản ánh đầy đủ hơn sự đa dạng văn hóa của vùng đất Tây Nam Bộ.

Biểu diễn múa Chằn truyền thống (hay múa Rô-băm Yeak Roăm) của người Khmer. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Định hướng này có ý nghĩa trong bối cảnh Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, xác định yêu cầu phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, trong đó có các giá trị văn hóa, cảnh quan và bản sắc cộng đồng để tạo động lực phát triển mới.

Từ góc độ địa phương, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội khai thác vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và nghệ thuật của khu vực, đồng thời xây dựng những sản phẩm có khả năng tạo thương hiệu riêng.

Trong 8 tháng qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã tham mưu, tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; công tác bảo tồn, phát huy và tu bổ di tích được quan tâm. Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản cũng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố.

Từ nay đến cuối năm, nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức như Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội Oóc Oom Bóc-Đua ghe Ngo, Lễ hội Văn hóa sông nước, Festival Lúa gạo Việt Nam. Đây là những không gian thuận lợi để Cần Thơ tiếp tục giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương tới người dân và du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu các chương trình nghệ thuật, sự kiện, lễ hội thời gian tới được nâng chất, hướng tới những chương trình nghệ thuật, âm nhạc có tầm vóc quốc gia; hoạt động văn hóa cần được tổ chức có trọng điểm, chiều sâu, tránh dàn trải.

Việc xây dựng sản phẩm nghệ thuật văn hóa-du lịch đặc trưng vì thế được đặt trong mục tiêu rộng hơn: phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, vừa bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa tạo ra giá trị kinh tế mới.

Nếu được đầu tư bài bản và duy trì thường xuyên, một chương trình nghệ thuật không chỉ là nơi trình diễn những làn điệu, câu hò hay bài bản cải lương, mà có thể trở thành một “cửa ngõ văn hóa” giúp du khách hiểu hơn về Cần Thơ-Tây Đô, đồng thời góp phần tạo dựng thương hiệu riêng cho thành phố trên bản đồ du lịch Việt Nam./.