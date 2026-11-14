Cần Thơ xây dựng bản đồ số cho 179.280ha đất lúa chất lượng cao

Ngày 14/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết, thành phố đang xây dựng bản đồ số và hệ thống dữ liệu không gian địa lý (GIS) cho 179.280ha đất lúa thuộc vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao tại 66 xã, phường.

Thu hoạch lúa ở vùng nông thôn mới TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương rà soát kỹ diện tích lúa đang canh tác ổn định, chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi đề xuất đưa khỏi quy hoạch.

Đối với diện tích bổ sung, cần thẩm định điều kiện hạ tầng, khả năng cơ giới hóa và sự phù hợp với quy hoạch chung. Những khu vực sản xuất nhỏ lẻ, manh mún phải được đánh giá khả năng hình thành vùng tập trung trước khi điều chỉnh.

Đầu năm 2026, UBND TP Cần Thơ phê duyệt quy hoạch vùng trồng lúa năng suất, chất lượng cao với tổng diện tích 179.280ha, phân bố tại 66 xã, phường. Tuy nhiên, quy hoạch mới xác định diện tích theo địa bàn hành chính, chưa thể hiện cụ thể ranh giới, vị trí và hiện trạng sử dụng đất.

Việc thiếu bản đồ khoanh vùng chi tiết khiến cơ quan chuyên môn khó xác định vị trí từng cánh đồng, khu vực sản xuất tập trung. Đồng thời, việc theo dõi biến động đất đai, cấp mã số vùng trồng, định hướng đầu tư thủy lợi nội đồng và triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp cũng gặp khó khăn.

Khoảng trống này đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng xây dựng hệ thống dữ liệu trực quan, đồng bộ để phục vụ quản lý vùng sản xuất. Theo phương án, hệ thống GIS sẽ tích hợp dữ liệu về địa giới hành chính, hiện trạng đất đai, năng suất, sản lượng, cơ cấu mùa vụ và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Người dân xã nông thôn mới tận dụng công nghệ trong việc chăm sóc lúa. (Ảnh: CTV).

Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ xây dựng bản đồ tổng thể toàn thành phố theo tỷ lệ 1/100.000; bản đồ chi tiết từng xã, phường theo tỷ lệ 1/5.000 đến 1/10.000.

Như vậy, từ việc chỉ xác định diện tích và địa bàn hành chính, vùng lúa chất lượng cao sẽ từng bước được quản lý trên nền tảng dữ liệu không gian cụ thể hơn, tạo cơ sở để theo dõi và điều chỉnh vùng quy hoạch sát với thực tế sản xuất.

Theo ông Huỳnh Thành Hữu, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, thành phố hiện có 59/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Năm 2026, thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND, thành phố phấn đấu có ít nhất 6/72 xã cơ bản hoàn thành Bộ tiêu chí xã NTM, trên cơ sở 9 xã đăng ký thực hiện.

Thành phố định hướng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng, quản lý quy hoạch NTM và cập nhật dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định. Qua đó, tăng cường kết nối giữa quy hoạch vùng sản xuất, hạ tầng và định hướng phát triển nông thôn.