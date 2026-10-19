Cần Thơ: Xã Tân Phước Hưng đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên

Đồng chí Sầm Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phước Hưng tham dự sinh hoạt Chi bộ ấp Tân Phú Hưng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đến nay, xã đã chỉnh lý 587 hồ sơ, số hóa 533/533 hồ sơ đảng viên thuộc diện triển khai (không bao gồm lực lượng công an, quân sự), đạt 100%; đồng thời hoàn thành scan 27/27 hồ sơ cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Địa phương cũng cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức khối Đảng theo Quy định số 211-QĐ/TW của Ban Bí thư; bảo đảm quy trình về công tác cán bộ, chính sách cán bộ, quản lý và kết nạp đảng viên mới, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định. Kết quả góp phần nâng cao chất lượng quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ.

Theo đồng chí Sầm Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phước Hưng, cấp ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ số hóa, đồng thời củng cố hệ thống chính trị. Công tác học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức, cán bộ, kết nạp đảng viên mới, kiểm tra, giám sát và dân vận được triển khai theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phước Hưng kiểm tra đảng viên đăng nhập hệ thống sổ tay đảng viên điện tử. (Ảnh:VĂN ÚT)

Xã đã hoàn thành sắp xếp tổ chức đảng, nhân sự ở các ấp và kiện toàn tổ chức đảng trong cơ sở giáo dục; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Địa phương chỉ đạo 100% đảng viên hoàn thành bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết, chỉ thị liên quan; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2026. Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp xã cũng được tổ chức đúng quy định.

Việc số hóa được gắn với sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Đồng chí Trương Hoàng Thiện, Bí thư Chi bộ ấp Tân Phú, xã Tân Phước Hưng cho biết, chi bộ hướng dẫn đảng viên sử dụng phần mềm trong các buổi sinh hoạt, phát huy vai trò hỗ trợ của đảng viên trẻ đối với người lớn tuổi và đảng viên nghỉ hưu. Qua đó, các đảng viên từng bước tiếp cận công nghệ và hoàn thiện việc sử dụng sổ tay điện tử.

Theo đồng chí Võ Minh Trí, Chi bộ Ban Xây dựng Đảng xã Tân Phước Hưng, hồ sơ được rà soát, chỉnh lý, bổ sung trước khi số hóa. Lưu trữ hồ sơ, biên bản, quyết định trên phần mềm giúp hạn chế thất lạc và thuận tiện tra cứu. Khó khăn chủ yếu là một số đảng viên cao tuổi chưa quen dùng điện thoại thông minh hoặc chưa có thiết bị phù hợp; chi bộ đã vận động, hướng dẫn để các đảng viên sử dụng hiệu quả hơn.

Chuyển đổi số được triển khai song song với cải cách hành chính. Xã đã giải quyết đúng hạn 991/991 hồ sơ trực tuyến, đạt 100%; hoàn thành 17/27 nhiệm vụ cải cách hành chính, tương đương 62,96%. Bộ chỉ số cải cách hành chính đạt 96,99/100 điểm, đang tạm xếp loại xuất sắc. Xã tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thành phố, xã xếp thứ 7/103 xã, phường trong quý II và thứ 15/103 trong quý III.

Sản lượng lúa và mía trên địa bàn xã đều vượt chỉ tiêu hằng năm. (Ảnh: VĂN ÚT)

Kinh tế địa phương tiếp tục ổn định. Trong 16 chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2026, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt 100%, 5 chỉ tiêu đạt hơn 67%; 6 chỉ tiêu còn lại sẽ được đánh giá cuối năm. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 10,22% so với cùng kỳ; thu ngân sách hơn 131 tỷ đồng, trong đó thu nội địa vượt dự toán. Sản lượng lúa và mía đều vượt chỉ tiêu năm; xã tiếp tục mời gọi nhà đầu tư vào cụm công nghiệp quy mô 50ha.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2026, đồng chí Sầm Long Hải đề nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ động rà soát công việc, theo dõi tiến độ từng chỉ tiêu và báo cáo khó khăn, vướng mắc để Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời chỉ đạo. Cần bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác, chăm lo sức khỏe người dân và khắc phục những chỉ tiêu còn thấp.

Đảng viên đăng nhập hệ thống sổ tay đảng viên điện tử. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đảng ủy xã Tân Phước Hưng xác định phương châm là “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả”. Nhiệm vụ đã có chủ trương phải triển khai ngay; vấn đề phát sinh cần chủ động báo cáo, việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, không đùn đẩy, né tránh. Cùng với hoàn thiện dữ liệu và phát huy hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, địa phương yêu cầu cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm và vai trò nêu gương; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng khi đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2026.