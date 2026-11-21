Sinh ra trong gia đình có truyền thống đan đát, chị Trương Thị Bạch Thủy sớm gắn bó với nghề thủ công từ tre, trúc. Năm 13 tuổi, chị đã theo mẹ mang những sản phẩm như thúng, rổ… ra chợ bán. Trước đây, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh của hàng công nghiệp và nhu cầu thị trường thay đổi, nghề đan đát truyền thống dần gặp khó khăn.

Chị Trương Thị Bạch Thủy (bên trái) giới thiệu các sản phẩm từ tre, trúc.

Với mong muốn gìn giữ nghề của cha ông và tìm hướng phát triển mới cho cây tre, năm 2023, chị Trương Thị Bạch Thủy thành lập HTX mây tre đan Thủy Tuyết. Từ kinh nghiệm gắn bó với nghề, chị từng bước đổi mới phương thức sản xuất, sáng tạo mẫu mã và mở rộng công năng sản phẩm. Đến nay, HTX phát triển hơn 700 mặt hàng thuộc các nhóm gia dụng, trang trí, quà tặng và phục vụ du lịch.

Trong quá trình tìm hướng đi mới, chị Trương Thị Bạch Thủy có dịp tham quan, học tập kinh nghiệm tại các làng nghề ở Trà Vinh, Bến Tre và Bình Dương. Qua đó, chị nhận thấy sản phẩm mây tre đan còn có thể ứng dụng trong thi công, trang trí homestay, khu du lịch và các công trình kiến trúc. Từ thực tế này, chị định hướng đưa vật liệu tre vào nhiều lĩnh vực mới, khai thác tốt hơn tiềm năng của nguồn nguyên liệu truyền thống.

Người lao động tại Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết tỉ mỉ trong từng công đoạn đan sản phẩm.

Theo chị Trương Thị Bạch Thủy, cây tre có độ bền cao, vẻ đẹp tự nhiên và khả năng ứng dụng đa dạng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường và sức khỏe, phát triển sản phẩm từ tre, trúc là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng xanh. “Tôi luôn suy nghĩ phải làm những sản phẩm mà thị trường cần, chứ không chỉ làm những sản phẩm mình đang có. Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe”, chị Trương Thị Bạch Thủy cho biết.

Không chỉ đổi mới sản phẩm, chị còn quan tâm nâng cao thu nhập cho người lao động. Với công việc đan đát thông thường, sau khi trừ chi phí nguyên vật liệu, người lao động có thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Khi tham gia thêm các công việc thi công công trình tre và phục vụ du lịch làng nghề, thu nhập lao động nữ có thể đạt 7-8 triệu đồng/tháng, lao động nam đạt khoảng 10-12 triệu đồng/tháng.

Người dân tập trung đan đát, cùng tạo ra những sản phẩm thủ công phục vụ thị trường.

Hiện HTX mây tre đan Thủy Tuyết có 32 thành viên chính thức và hơn 200 thành viên liên kết. Riêng tại làng nghề, khoảng 70 hộ dân tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm cho HTX. Mạng lưới liên kết góp phần tạo thêm việc làm, giúp người dân duy trì nghề truyền thống và cải thiện đời sống.

Bên cạnh phát triển kinh tế, chị luôn trăn trở với việc bảo tồn, trao truyền nghề đan đát cho thế hệ trẻ; mong muốn kết hợp làng nghề với du lịch cộng đồng, tạo điều kiện để du khách tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Các sản phẩm đan đát được trưng bày đa dạng về kiểu dáng, phục vụ nhu cầu sử dụng và trang trí.

Không gian trưng bày các sản phẩm đan đát từ tre, trúc tại Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ.

Chị Trương Thị Bạch Thủy bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn giữ vững làng nghề, bởi các thế hệ cha ông đã gìn giữ quê hương, đất nước và truyền lại cho chúng tôi những giá trị quý báu. Cây tre cũng mang trong mình tâm hồn của người Việt Nam, dù ở đâu cũng có thể sinh trưởng, thích nghi và bền bỉ vươn lên. Tôi hy vọng nghề đan đát sẽ tiếp tục được trao truyền, để những giá trị truyền thống không bị mai một mà ngày càng phát triển”.