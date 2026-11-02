Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp kiến nghị gỡ vướng hạ tầng, nguồn vật liệu

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp phải bám sát mục tiêu tăng trưởng được giao, xây dựng kịch bản điều hành cụ thể đến từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm.

Lãnh đạo địa phương cần phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để các điểm nghẽn kéo dài.

Quang cảnh buổi làm việc chiều 2/11.

Theo Phó Thủ tướng, Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển quốc gia, được định hướng trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, đồng thời phát triển năng lượng sạch và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, quy mô kinh tế vùng còn hạn chế, cơ cấu vẫn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chưa phát triển tương xứng. Đặc thù địa hình sông nước, nền đất yếu làm tăng chi phí đầu tư khu công nghiệp, ảnh hưởng khả năng thu hút doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển và hạ tầng số cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng bằng những chỉ tiêu có thể đo lường, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, tôm, cá và những ngành có lợi thế. Thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND phải trực tiếp theo dõi từng lĩnh vực, địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng. Các địa phương phải sớm hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2027, tạo điều kiện triển khai dự án ngay từ đầu năm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khai thác hiệu quả lợi thế từng địa phương, tăng cường liên kết vùng, phát triển công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cần xuất phát từ những bài toán thực tế của từng ngành, nhất là sản xuất nông nghiệp và chế biến.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể.

Đối với Cần Thơ, cần phát huy vai trò cực tăng trưởng, trung tâm vùng; Đồng Tháp tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biên mậu; Vĩnh Long khai thác lợi thế thủy sản, vận tải biển và năng lượng tái tạo.

Về các kiến nghị vượt thẩm quyền, Phó Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành trả lời rõ nội dung nào giải quyết được, nội dung nào chưa thể giải quyết và nguyên nhân, không để địa phương kiến nghị nhiều lần nhưng không có hướng xử lý cụ thể.

Liên quan chỉ tiêu sử dụng đất lúa, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp tình hình các địa phương vùng ĐBSCL, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với quy định về sân golf, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trong tháng 11/2026 về việc sửa đổi Nghị định 52. Bộ Công thương được yêu cầu phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc các dự án năng lượng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cần Thơ, Đồng Tháp chịu áp lực tăng trưởng quý IV

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, GRDP 9 tháng đầu năm 2026 của thành phố ước tăng 7,89%, thấp hơn kịch bản đề ra. Với mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,07%, quý IV thành phố phải tăng 16,08%.

Một số lĩnh vực duy trì đà tăng tích cực, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng gần 12%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 21%. Du lịch đón hơn 12,6 triệu lượt khách, nhưng lượng khách lưu trú chỉ tăng 4%, cho thấy mức tăng lượt khách chưa chuyển hóa tương xứng thành thời gian lưu trú và chi tiêu.

Năm 2026, Cần Thơ được giao hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 10, thành phố giải ngân khoảng 60,6% kế hoạch, đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ báo cáo tình hình kinh tế của thành phố.

Tại Đồng Tháp, GRDP 9 tháng tăng 7,44%. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,21% trở lên, trong khi công nghiệp tiếp tục là động lực với chỉ số sản xuất 10 tháng tăng hơn 13%. Tuy nhiên, doanh thu du lịch và tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn cần được cải thiện.

Với Vĩnh Long, kinh tế 10 tháng tăng trưởng ước 7,32%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17%. Giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 10 bằng 68,5% kế hoạch. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn được giao trước ngày 31/1/2027.

Kiến nghị hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư giao thông

Bên cạnh áp lực tăng trưởng, hạ tầng giao thông, logistics, nguồn vật liệu và quỹ đất phát triển công nghiệp là những điểm nghẽn chung được ba địa phương kiến nghị Trung ương tháo gỡ.

Cần Thơ cho biết hạ tầng kết nối liên vùng chưa đồng bộ, trong khi nền đất yếu, sạt lở, sụt lún và tác động biến đổi khí hậu làm tăng chi phí đầu tư, duy tu công trình. Thành phố cũng gặp khó trong bố trí quỹ đất phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ do phải bảo đảm diện tích đất lúa lớn.

Đồng Tháp xác định hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ; thiếu vật liệu và nguồn lực đầu tư; các động lực tăng trưởng mới chưa được khai thác tương xứng. Vĩnh Long cũng gặp khó về quỹ đất công nghiệp và nguồn cung cát san lấp, đá xây dựng. Thủ tục chuẩn bị, cấp phép khai thác một số mỏ kéo dài, ảnh hưởng tiến độ công trình.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan gian hàng nông nghiệp sáng 2/11.

Ông Trần Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho rằng khả năng thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ của ĐBSCL vẫn khiêm tốn so với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Vùng cần chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ nhưng vẫn bảo đảm ổn định sản lượng nông nghiệp và an ninh lương thực.

Một trong những vướng mắc là cơ chế chuyển đổi đất nông nghiệp, nhất là đất lúa, sang đất công nghiệp, dịch vụ. Các địa phương mong muốn Chính phủ và bộ, ngành nghiên cứu cơ chế linh hoạt hơn, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất sát với định hướng phát triển thực tế.

Ông Cường cũng lưu ý việc bổ sung nguồn cát san lấp phải đi đôi với kiểm soát nguy cơ sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn và tác động môi trường. Đồng thời, ĐBSCL cần khai thác tốt hơn lợi thế kinh tế biển, cảng biển, năng lượng tái tạo và các hành lang kinh tế hướng biển.

Để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, Cần Thơ kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 16.341 tỷ đồng cho hai dự án nâng cấp, phát triển đô thị trung tâm và đường Vành đai phía Tây.

Lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ đề xuất kiến nghị với Phó Thủ tướng.

Đồng Tháp kiến nghị bố trí khoảng 21.856 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 cho cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh; hỗ trợ đầu tư tuyến N1, cầu Tân Châu - Hồng Ngự, nghiên cứu đầu tư cầu Ô Môn, cầu Sa Đéc. Tỉnh cũng đề xuất đẩy nhanh mở rộng các tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với miền Tây.

Vĩnh Long kiến nghị hỗ trợ tuyến đường kết nối khu vực Bình Minh với TP Cần Thơ, bố trí khoảng 20.000 tỷ đồng để sớm triển khai cao tốc CT.33. Tỉnh cũng đề xuất hỗ trợ xây dựng Trung tâm dự trữ và quản lý chuỗi cung ứng cát biển, gắn với quy hoạch khai thác cát biển ngoài khơi đến năm 2035.

Ngoài ra, Vĩnh Long đề xuất thành lập Trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng, lấy điện gió ngoài khơi làm trọng tâm; đồng thời kiến nghị hỗ trợ triển khai Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Các địa phương cũng kiến nghị điều phối nguồn cát, đá trong vùng, ưu tiên công trình trọng điểm; nghiên cứu rút ngắn thời gian cấp phép khai thác khoáng sản nhóm III xuống khoảng 20-30 ngày đối với hồ sơ đầy đủ.

Những kiến nghị trên cho thấy yêu cầu không chỉ là bổ sung vốn cho từng dự án mà còn phải hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu, cảng biển và hệ thống logistics. Cùng với đó, việc tháo gỡ vướng mắc về đất đai, điều phối vật liệu và rút ngắn thủ tục khai thác mỏ là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ công trình, tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn vùng.