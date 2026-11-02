Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp cần đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với 3 địa phương gồm TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp

Chiều 2-11, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với 3 địa phương vùng ĐBSCL: TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, TP Cần Thơ có GRDP tăng 7,89% (xếp thứ 29/34 tỉnh, thành cả nước; đứng thứ 2/5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và đứng cuối cùng trong 9 thành phố cả nước).

Tỉnh Vĩnh Long có GRDP tăng 7,32% (xếp 33/34 cả nước, và thứ 5/5 tỉnh vùng ĐBSCL). GRDP của tỉnh Đồng Tháp tăng 7,44% (xếp 31/34 và thứ 3/5 tỉnh vùng ĐBSCL).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, 3 địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Chính phủ giao. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn là điểm sáng, tăng cao hơn trung bình cả nước.

Thu ngân sách của 3 địa phương đạt tương đối tốt (từ 75% đến 83%); kim ngạch xuất nhập khẩu khá (tằng từ 8,36% đến 22,12%. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đã chỉ ra các khó khăn, hạn chế của ba địa phương. Đó là quy mô kinh tế còn thấp, chỉ khoảng 7% GDP cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, thấp hơn bình quân cả nước. Hạ tầng giao thông, thông tin, hạ tầng số, logistic còn nhiều hạn chế. Việc tiếp nhận, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư còn chậm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại cấp cơ sở còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu…

Lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long báo cáo tại buổi làm việc

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu 3 địa phương TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa; phải có giải pháp thật sự mạnh mẽ, đột phá và chế tài nghiêm khắc hơn trong quản lý, điều hành.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường phân công cán bộ lãnh đạo theo dõi sát sao, bám địa bàn, xem tiêu chí tăng trưởng 2 con số để đánh giá các cơ quan, đơn vị. Ba địa phương này phải tập trung xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Bên cạnh đó, chú trọng nghiên cứu, xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, lĩnh vực chủ lực của từng địa phương. Tăng cường liên kết vùng, tận dụng, phát huy các hạ tầng giao thông đã thông suốt từ Cần Thơ – Vĩnh Long - Đồng Tháp - Tây Ninh - TPHCM để tạo cực tăng trưởng mới.

Chủ động huy động các nguồn lực trong phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn...