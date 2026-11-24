Toàn cảnh nhìn từ trên cao. (Ảnh: VĂN ÚT)

Hoạt động nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, sự phát triển của địa phương không chỉ được đánh giá qua thành tựu kinh tế mà còn thể hiện ở đời sống tinh thần, sức khỏe và sự gắn kết của người dân. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng đến lối sống vui tươi, khỏe mạnh, có ích, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh.

Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vị Thanh, cho biết, địa phương hiện có hơn 2.500 người dân tộc thiểu số, với 681 hộ, chiếm khoảng 7,6% dân số toàn phường.

Trong đó, đồng bào Khmer có hơn 1.400 người, đồng bào Hoa gần 1.100 người; ngoài ra còn có một số hộ dân tộc Chăm và Mường. Cùng với dân tộc Kinh, năm dân tộc đang sinh sống, gắn bó qua nhiều thế hệ đã tạo nên sự đa dạng trong đời sống văn hóa địa phương.

Tiết mục đồng diễn múa dân vũ “Sắc màu văn hóa Việt-Vũ điệu đoàn kết”. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Địa phương luôn tôn trọng phong tục, tín ngưỡng và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức lễ hội truyền thống. Vào dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta, lãnh đạo phường đến thăm hỏi, chúc mừng các vị sư sãi, người có uy tín và bà con; đồng thời phối hợp bảo đảm các hoạt động diễn ra trang nghiêm, an toàn.

Bên cạnh đó, phường chú trọng đưa văn hóa các dân tộc vào sinh hoạt chung của cộng đồng. Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại cả 9/9 khu vực, với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo cơ hội để người dân gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường sự gắn bó.

Tiết mục đồng diễn múa dân vũ góp phần bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cùng với hoạt động văn hóa, phường thực hiện các chính sách dân tộc, an sinh xã hội; phối hợp người có uy tín, chức sắc tôn giáo vận động trao quà, học bổng cho hộ khó khăn và học sinh hiếu học. Người có uy tín còn là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến từng gia đình, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con đến chính quyền.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên đồng diễn múa dân vũ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tham gia chương trình đồng diễn, cô Vũ Thị Mão, ở Khu vực 1, phường Vị Thanh, cho biết, các câu lạc bộ dưỡng sinh đã cùng tập luyện bài “Khỏe vì nước”. Cô phấn khởi khi được giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe. Theo cô, chương trình tạo sân chơi bổ ích, giúp chị em, nhất là người lớn tuổi, có thêm điều kiện sống vui, sống khỏe, sống có ích và chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Cô Mão mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa truyền thống của các dân tộc nói riêng; đồng thời duy trì sự phối hợp giữa chính quyền, các câu lạc bộ và cơ quan liên quan để tạo thêm sân chơi, khuyến khích người dân tham gia hoạt động văn hóa, thể thao.

Theo ông Trương Trần Trọng Hiếu, quá trình đô thị hóa và nhịp sống thay đổi khiến một số nét văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, nhất là trong thế hệ trẻ. Trong khi đó, nguồn lực dành cho hoạt động văn hóa ở khu dân cư còn hạn chế, chưa đồng đều. Thời gian tới, phường tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, địa phương gắn bảo tồn văn hóa với sinh kế. Trong năm 2027, phường dự kiến khảo sát nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề của đồng bào dân tộc thiểu số để kết nối đào tạo và vốn vay ưu đãi, hướng đến sinh kế bền vững, phù hợp điều kiện đô thị.

Đồng thời, phường duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các dân tộc; nâng cao chất lượng công tác thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết truyền thống. Địa phương cũng chú trọng thực hiện chính sách đối với người có uy tín, duy trì đối thoại với đồng bào và các cơ sở tôn giáo để kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở; đẩy mạnh thông tin trên nền tảng số, góp phần bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình đồng diễn múa dân vũ “Sắc màu văn hóa Việt/Vũ điệu đoàn kết” không chỉ là hoạt động chào mừng ngày lễ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa các dân tộc. Qua đó, phường Vị Thanh khuyến khích người dân tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.