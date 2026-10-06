Cần Thơ: Vẫn còn tình trạng một số phải kiêm nhiệm hoặc bố trí chưa phù hợp

Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ làm việc với UBND TP Cần Thơ

Chiều 6-10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ, về công tác thực hiện pháp luật về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, việc quản lý, bố trí, sử dụng biên chế công chức.

Theo báo cáo, đến nay TP Cần Thơ duy trì 14 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính cấp thành phố; cấp xã kiện toàn 309 phòng chuyên môn và 103 Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố đã ban hành 34 quyết định sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; thành lập 103 Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, phường; chuyển giao 103 trạm y tế về địa phương quản lý...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay, việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức của TP Cần Thơ vẫn còn gặp một số khó khăn, như: cơ cấu đội ngũ giữa các địa phương và lĩnh vực chuyên môn chưa đồng đều; áp lực công việc ở cấp cơ sở tăng cao sau sáp nhập; xuất hiện vướng mắc trong công tác phân cấp, phân quyền ở cơ quan chuyên môn giữa cấp tỉnh và cấp xã; còn tình trạng thiếu, thừa cục bộ, kiêm nhiệm hoặc bố trí chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo...

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện đoàn kiểm tra, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ, ghi nhận và đánh giá cao UBND TP Cần Thơ trong chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của đoàn; giao Sở Nội vụ tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo kiểm tra. TP Cần Thơ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nội vụ để thành phố hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới.