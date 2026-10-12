Cần Thơ và Italia mở rộng hợp tác về y tế, biến đổi khí hậu

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ngày 12/10, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh Alessandra Tognonato cùng thành viên đoàn công tác đến thăm và làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về triển vọng hợp tác trên lĩnh vực y tế, ứng phó biến đổi khí hậu.

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ sau hợp nhất đơn vị hành chính có nhiều dư địa phát triển. Do đó, các địa phương của Italia đến đây để tìm cơ hội hợp tác và tăng cường quan hệ song phương giữa 2 bên.

Trong những định hướng trụ cột phát triển của Italia có lĩnh vực y tế, trong đó ưu tiên y tế công cộng. Bên cạnh đó, Italia đã cung cấp những chuyên gia trên lĩnh vực biến đổi khí hậu tham gia các diễn đàn Mekong để hỗ trợ, trình bày những vấn đề liên quan.

Thời gian tới, Italia mong muốn tiếp tục giới thiệu các đối tác, tổ chức khoa học đến để hỗ trợ thành phố trong việc chống biến đổi khí hậu và cùng thúc đẩy phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ có không gian phát triển mới, quy mô diện tích khoảng 6.360 km2, dân số khoảng 4,2 triệu người. Thành phố có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ; đồng thời có hệ thống cảng, cảng hàng không và mạng lưới giao thông kết nối liên vùng. Đây là những điều kiện thuận lợi để Cần Thơ phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại, logistics và phân phối hàng hóa của vùng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, Italia là quốc gia có thế mạnh trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giao thông, logistics. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố quan tâm đầu tư.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kỳ vọng trên cơ sở thế mạnh của 2 bên, Tổng Lãnh sự sẽ là cầu nối, kết nối các đối tác Italia với thành phố, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, tiềm năng thương mại giữa 2 bên còn nhiều dư địa. Do đó, thành phố mong muốn Tổng Lãnh sự tiếp tục kết nối để xúc tiến thêm các hoạt động thương mại giữa Cần Thơ và đối tác Italia để có thêm nhiều chương trình hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm y tế của vùng; trong quá trình đó cần có sự đồng hành của các đối tác quốc tế để có những chương trình, dự án về y tế cơ sở, y tế công cộng.

Lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thời gian qua, thành phố đã nhận được nhiều chương trình, dự án của các tổ chức Phi Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Các chương trình này được triển khai rất hiệu quả.

Đối với cấp thành phố, chúng tôi hướng đến việc nâng cấp một số bệnh viện hiện có trở thành những bệnh viện chuyên sâu, thực hiện chức năng vùng theo quy hoạch của Bộ Y tế. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài nguồn lực đầu tư của thành phố và của Trung ương, Cần Thơ cần nguồn lực từ các đối tác quốc tế, trong đó có đối tác Italia.

Tám tháng của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ sang Italia là 3,4 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, may mặc, nông sản chế biến. Kim ngạch nhập khẩu là 2,1 triệu USD; mặt hàng chủ yếu là vải, hóa chất và một số mặt hàng khác.

Tiềm năng phát triển và dư địa lớn sẽ là cơ hội để thành phố Cần Thơ và các đối tác Italia đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, từng bước khai thác hiệu quả hơn tiềm năng và lợi thế của mỗi bên; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng phát triển thực chất và bền vững.