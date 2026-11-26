Ngày 26.11, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp du lịch và xây dựng sản phẩm phục vụ Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2; đồng thời thông tin về kết quả thu hút khách du lịch nhân sự kiện Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo năm 2026 và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Các đại biểu tham dự Hội nghị vào ngày 26.11 ở Cần Thơ

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Sầm Long Giang cho biết, Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 ở Cần Thơ diễn ra từ ngày 22-25.11, ước đón 350.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó 25.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch khoảng 300 tỉ đồng.

Đối với chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, TP. Cần Thơ ước đón 250.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó 20.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch hơn 180 tỉ đồng.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Sầm Long Giang thông tin về tình hình du lịch trên địa bàn thành phố

Trong tháng 11.2026, thành phố ước đón 1 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 30% so cùng kỳ năm 2025; tổng doanh thu từ du lịch đạt 960 tỉ đồng, tăng 40%…

Với chiều hướng thuận lợi trên, dự kiến cả năm 2026, Cần Thơ đón hơn 14 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng hơn 15% so với năm 2025. Trong đó, khách lưu trú khoảng 5,43 triệu lượt, tăng 10%; tổng doanh thu từ du lịch ước trên 12.000 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2025. Đây là kết quả rất ấn tượng.

Giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 thu hút rất đông du khách đến vui chơi, trải nghiệm, cổ vũ

Đối với Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026, với chủ đề “Khúc giao hòa sông nước”, dự kiến diễn ra từ ngày 29.12.2026 đến 3.1.2027.

Theo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch được tổ chức gồm: Không gian văn hóa và trải nghiệm; Countdown chào năm mới 2027; trình chiếu 3D mapping; hội thảo du lịch nông nghiệp; kết nối doanh nghiệp lữ hành; Ngày hội Duyên dáng áo bà ba; Ngày hội cộng đồng sống cùng dòng sông xanh…

Ngoài ra, còn các hoạt động về đua thuyền buồm, đua ghe Ngo mini, diễu hành và thả thuyền ván SUP mở rộng; trải nghiệm Kayak, lướt ván phản lực, dù lượn…

Đền thờ Vua Hùng ở phường Bình Thủy, một trong những điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Cần Thơ

Đây là dịp để TP. Cần Thơ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, điểm đến hấp dẫn để thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, hệ thống nhà hàng, khách sạn… cùng phối hợp, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, chào mời các gói dịch vụ mới, hấp dẫn; đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế, nhằm kích cầu du lịch phát triển…