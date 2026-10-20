Cần Thơ tuyên dương vận động viên Cầu mây đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Quang cảnh buổi lễ tuyên dương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại ASIAD 20, thể thao Cần Thơ ghi dấu ấn với 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng môn Cầu mây, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nổi bật là vận động viên Lê Thị Hồng Liên (sinh năm 2004), giành Huy chương Vàng nội dung đôi nữ. Trong trận chung kết diễn ra sáng 29/9, Hồng Liên cùng đồng đội thi đấu ấn tượng, vượt qua đối thủ Philippines với tỷ số 2-0. Bắt đầu tập luyện môn Cầu mây từ năm 2016, hiện Hồng Liên thuộc tuyến tuyển của đội tuyển Cầu mây Cần Thơ và được tập trung vào đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2026.

Cùng với thành tích của Hồng Liên, vận động viên Phạm Quốc Thịnh (sinh năm 2005) giành Huy chương Đồng nội dung đội tuyển 3 nam, góp phần khẳng định năng lực của các vận động viên Cầu mây Cần Thơ trên đấu trường châu lục.

Lễ trao tặng Bằng khen cho vận động viên Lê Thị Hồng Liên và vận động viên Phạm Quốc Thịnh đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho vận động viên Lê Thị Hồng Liên và vận động viên Phạm Quốc Thịnh nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc tại ASIAD 20.

Về tiền thưởng, Hồng Liên được thưởng 157 triệu đồng theo Nghị quyết số 47 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quỹ Phát triển thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ. Phạm Quốc Thịnh được thưởng 62 triệu đồng theo nghị quyết này.

Thành tích của hai vận động viên là niềm tự hào của thể thao Cần Thơ, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển của môn Cầu mây tại địa phương. Đây cũng là động lực để thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao.

Thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khuyến khích người dân thường xuyên tập luyện, phát triển các thiết chế và câu lạc bộ thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng đời sống cộng đồng.