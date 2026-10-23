Cần Thơ: Từ 25/10, chỉ xe hai bánh được qua đường chui cầu Ô Môn

Đây là công trình thuộc dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam).

Công trình cầu Ô Môn tiến độ hiện đạt hơn 67%.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 25/10, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi lưu thông qua khu vực thi công cầu Ô Môn chỉ được phép lưu thông qua cầu tạm và đường tạm thu hẹp cục bộ tại hai đường đầu cầu.

Riêng tại khu vực đường chui (phía phường Châu Văn Liêm cũ), chỉ cho phép phương tiện xe hai bánh lưu thông, cấm tất cả các phương tiện còn lại.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cảnh báo, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cầu Ô Môn phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu trên đường bộ được bố trí phân luồng giao thông tại hiện trường.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cho biết, đã yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, duy trì hệ thống báo hiệu phân luồng giao thông để các phương tiện nhận biết. Tại hai đầu công trình thi công nhà thầu phải bố trí người cảnh giới, hướng dẫn giao thông, báo hiệu, rào chắn, đèn chiếu sáng, tín hiệu vào ban đêm.

Cầu Sa Đéc đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Đối với tư vấn giám sát công trình, phải thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1 khởi công tháng 3/2024, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025. Tổng mức đầu tư khoảng 2.155 tỷ đồng.

Do phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại hầu hết các cầu, dự án đã được điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện đến quý II năm 2026.

Quy mô đầu tư xây dựng 9 cầu mới gồm: cầu Ô Môn, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình (TP Cần Thơ); cầu Vàm Xáng - Thị Đội (tỉnh An Giang); cầu Sa Đéc, Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); cầu Mộc Hóa (tỉnh Tây Ninh); cầu Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long). Đồng thời cải tạo cầu Giồng Găng (tỉnh Đồng Tháp), thanh thải cầu Măng Thít cũ (tỉnh Vĩnh Long).

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng cầu Mộc Hóa, Mỏ Cày, Sa Đéc, Hồng Ngự; tháo dỡ cầu Mang Thít; cải tạo cầu Giồng Găng và bàn giao cho đơn vị quản lý.

Riêng hạng mục cầu Ô Môn, sản lượng thi công đã đạt hơn 67%. Đây là công trình đường găng của dự án. Nguyên nhân chậm tiến độ là do đến tháng 3/2025, TP Cần Thơ mới bàn giao mặt bằng để thi công. Bên cạnh đó, việc huy động vật tư, thiết bị của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.