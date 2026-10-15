Cần Thơ: Truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ: cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ bày tỏ lòng thành kính với hương linh các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã dành phút tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

120 hài cốt của các anh hùng liệt sĩ là kết quả của quá trình tìm kiếm, quy tập bền bỉ, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ cùng sự phối hợp hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong thời gian qua.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh thân mình để giành và bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ thông tin, trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn, đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng chí, đồng đội.

Đồng thời, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Các lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ nghiêm trang di chuyển hài cốt liệt sĩ vào khu vực an táng

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức tìm kiếm tại xã Thới Lai và xã Đông Phước.

Qua quá trình tìm kiếm, đội đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao. Trước đó, thành phố đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: