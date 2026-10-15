Cần Thơ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai (TP. Cần Thơ) do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên Ban Chỉ đạo 515, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy, UBND 103 xã, phường và 1.069 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, đọc Điếu văn tại buổi lễ.

Đọc Điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, đứng trước đài tưởng niệm thiêng liêng, nhìn những hàng bia mộ thầm lặng nhưng hiên ngang, càng thấu hiểu cái giá của hòa bình, độc lập, tự do. Mỗi ngôi mộ, mỗi tấm bia không chỉ ghi một cái tên, mà còn lưu giữ câu chuyện về lòng yêu nước, đức hy sinh và khí phách anh hùng.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ hiện có hơn 3.000 liệt sĩ đang yên nghỉ. Với lòng tiếc thương vô hạn và sự tri ân sâu sắc, Đảng bộ, quân và dân thành phố tổ chức truy điệu, đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Dù chưa xác định được đơn vị, quê quán, thành phố mong các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương hiền hòa để yên nghỉ. Đảng bộ, quân và dân TP. Cần Thơ nguyện chăm sóc chu đáo phần mộ; các thế hệ hôm nay và mai sau mãi ghi nhớ công ơn liệt sĩ.

Ông Lê Minh Trí và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động tìm kiếm thông tin. Thành phố tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu hỗ trợ xác lập hồ sơ, thu thập dữ liệu; tổ chức hội thảo xác minh, kết luận.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố đã phối hợp tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao. Trong số này, 38 hài cốt liệt sĩ đã được viếng, truy điệu và an táng trước đó; 120 hài cốt liệt sĩ còn lại được truy điệu, an táng trong buổi lễ ngày 15/10.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát các nghĩa trang tạm trong chiến tranh, tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ để đưa các đồng chí về an nghỉ cùng đồng đội; xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Hành trình tìm kiếm, quy tập không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định góp phần gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.