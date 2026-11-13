Cần Thơ trình Bộ Xây dựng điều chỉnh dự án Vành đai phía Tây hơn 6.408 tỷ đồng

Bốn gói thầu thực hiện gần 45% giá trị hợp đồng

Ngày 13/11, thông tin từ Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, Sở đang phối hợp với các cục, vụ chuyên môn của Bộ Xây dựng đẩy nhanh thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án đường Vành đai phía Tây (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C). Dự kiến khoảng ngày 20/11, Sở hoàn tất thủ tục điều chỉnh để triển khai các bước tiếp theo.

Sơ đồ tuyến Vành đai phía Tây (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C).

Theo hồ sơ trình Bộ Xây dựng ngày 11/11, tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến hơn 6.408 tỷ đồng, tăng khoảng 67% so với ban đầu. Trước đó, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 22/10/2026. Sở Xây dựng sau đó hoàn thành các thủ tục lập dự án điều chỉnh và trình Bộ thẩm định.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết dự án có 7 gói thầu xây lắp. Trong đó, 4 gói (16, 17, 19 và 20) đã ký hợp đồng, đang thi công và được gia hạn đến ngày 30/12/2026. Ba gói còn lại (15, 18 và 21) đã được thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, đang chờ điều chỉnh tổng mức đầu tư để thẩm định dự toán và tổ chức đấu thầu.

Lũy kế giá trị thực hiện của 4 gói thầu đang thi công hơn 969 tỷ đồng, tương đương 44,83% giá trị hợp đồng. Khối lượng đã nghiệm thu hơn 923 tỷ đồng, tương đương 42,72%.

Đến nay, dự án được bố trí hơn 2.687 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và Trung ương, đã giải ngân hơn 2.355 tỷ đồng, tỷ lệ 87,49%. Riêng năm 2026, kế hoạch vốn địa phương gần 119 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân gần 15 tỷ đồng, còn hơn 103 tỷ đồng.

Dự án thu hồi 156,32ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.263 trường hợp, gồm hộ dân và 6 tổ chức. Toàn bộ trường hợp đã được kiểm đếm; 673 trường hợp được phê duyệt bồi thường hơn 1.001 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho 658 trường hợp với hơn 985 tỷ đồng. Có 625 trường hợp bàn giao mặt bằng, tương ứng chiều dài tuyến 17,6km.

Đáng chú ý, công tác bồi thường, hỗ trợ đã phải tạm dừng từ tháng 1/2024 do nhu cầu kinh phí phát sinh vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Công tác tái định cư cũng còn vướng mắc khi dự án cần 330 hộ với 343 nền, nhưng đến nay mới giao thực tế 126 nền cho 114 hộ. Riêng khu vực Phong Điền có nhu cầu 70 nền nhưng chưa có vị trí quy hoạch và quỹ nền tái định cư.

Do vướng giải phóng mặt bằng nên dự án chậm tiến độ.

Thẩm tra nhà thầu trước khi chỉ định thầu

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, nhu cầu vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án năm 2026 là 136,84 tỷ đồng. Trong khi đó, kế hoạch vốn năm 2026 còn hơn 103,846 tỷ đồng chưa giải ngân.

Ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cho biết Trung tâm đã phối hợp các địa phương rà soát hồ sơ pháp lý, xây dựng tiến độ chi tiết. Khi dự án được phê duyệt điều chỉnh và phân bổ vốn, Trung tâm sẽ phối hợp tổ chức chi trả, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

"Thành phố yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra, giám sát liên ngành ngay từ khâu chuẩn bị các dự án trọng điểm, trong đó có tuyến Vành đai phía Tây. Đặc biệt, trước khi lựa chọn nhà đầu tư hoặc chỉ định nhà thầu, phải có ý kiến xác minh của Công an thành phố về năng lực tài chính và pháp lý", ông Nguyễn Hoàng Tùng thông tin.

Đơn vị thi công để thiết bị chờ mặt bằng.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, thống nhất với chủ trương này và cho biết Ban sẽ có văn bản lấy ý kiến Công an thành phố trước khi thực hiện chỉ định thầu.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc kiểm tra, xác minh phải thực hiện chặt chẽ, kín kẽ, đúng quy định, không chủ quan, nhằm kiểm soát năng lực nhà thầu và phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn.