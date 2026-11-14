Cần Thơ trình Bộ Xây dựng điều chỉnh dự án quốc lộ 91, bổ sung gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 14/11, thông tin từ Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7), bổ sung nhiều công trình kết nối giao thông và chống ngập với kinh phí dự kiến gần 2.000 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đang thi công.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, sở đã phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và gửi Bộ Xây dựng thẩm định theo thẩm quyền. Hồ sơ đã được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, đang chờ chuyển đến các Cục, Vụ chuyên môn.

Sở này cũng sẽ đôn đốc hoàn thành thẩm định trong tháng 11/2026, làm cơ sở trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh.

"Tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn thời gian điều chỉnh dự án quốc lộ 91. Thành phố định hướng điều chuyển nguồn vốn kết dư từ dự án cao tốc sang quốc lộ 91 để thực hiện các hạng mục phát sinh; nghiên cứu áp dụng mô hình tổng thầu EPC, phấn đấu ký hợp đồng trong tháng 12/2026 và giải ngân hết kế hoạch vốn Trung ương bố trí trong năm", lãnh đạo Sở Xây dựng xác nhận.

Ông Lê Minh Cường, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA) TP Cần Thơ cho biết, dự án có nguồn vốn kết dư hơn 2.000 tỷ đồng. Thành phố đã thống nhất chủ trương bổ sung các hạng mục nhằm tăng khả năng kết nối giao thông, phát huy hiệu quả khai thác quốc lộ 91 và chống ngập đô thị.

Các công trình bổ sung gồm đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh, trục đường Âu Cơ và một số tuyến đường, hẻm trũng thấp trên địa bàn phường Bình Thủy. Đáng chú ý là công trình Âu thuyền Bình Thủy kết hợp hệ thống kè sông Bình Thủy, phục vụ kiểm soát triều, thoát nước và chống ngập.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến khu vực phường Bình Thủy ngập nặng.

Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai. Theo ông Cường, các tuyến kết nối cơ bản không vướng mặt bằng, ngoại trừ một đoạn mở mới từ đường Phạm Ngũ Lão ra đường Lê Anh Xuân và đoạn cuối đường Nguyễn Chí Thanh.

Về giải phóng mặt bằng, công tác chi trả bồi thường cơ bản hoàn tất, hiện còn 17 trường hợp chưa nhận tiền. Hạ tầng kỹ thuật điện, nước đã di dời khoảng 50%; hệ thống cấp nước dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, điện lực trước ngày 15/12/2026.

Ban QLDA cam kết hoàn thành tuyến chính quốc lộ 91 và các tuyến kết nối vào cuối năm 2027; riêng công trình Âu thuyền Bình Thủy phấn đấu khánh thành trước ngày 2/9/2028. Thành phố yêu cầu phường Bình Thủy bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình này trước tháng 6/2027.

Ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, thống nhất với chủ trương thành lập tổ kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhằm phòng ngừa sai sót trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với những vị trí còn vướng, thành phố yêu cầu nghiên cứu giải pháp kỹ thuật thi công để hạn chế thu hồi đất, tránh ảnh hưởng nhà cửa kiên cố và phát sinh thêm kinh phí.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7) dài khoảng 7,04km, tổng mức đầu tư được duyệt hơn 7.237 tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2026, giá trị thi công đạt hơn 287 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 1.547 tỷ đồng, tương đương 18,55%; mặt bằng đã bàn giao khoảng 97,55% chiều dài tuyến.