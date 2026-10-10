Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến năm 2026.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ bước đầu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, khởi tố 24 bị can và xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng.

Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan và xác định đầy đủ các bị hại, phục vụ việc thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người bị hại và những người có thông tin liên quan đến vụ án.

Về diễn biến vụ án, ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.

Qua công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trên nền tảng trực tuyến.

Cụ thể, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play để tạo lòng tin, sau đó gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những thông tin, lời giới thiệu mang tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can có liên quan đến đường dây.

Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là toàn bộ số người bị hại. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và xác định những người có liên quan có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm rõ toàn diện vụ án, xác định trách nhiệm của từng đối tượng, đồng thời tạo cơ sở để xem xét, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị người dân trên cả nước chủ động liên hệ, cung cấp thông tin nếu thuộc một trong các trường hợp sau: từng bị các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức, thủ đoạn tương tự; đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây lừa đảo; bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan Công an; có thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án.

Thông tin liên hệ: Trung tá Nguyễn Thanh Sử, Điều tra viên chính, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ; địa chỉ: Phòng Cảnh sát hình sự, số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 0901.248.688.

Người dân cũng có thể liên hệ Trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục tập trung xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động, vai trò và trách nhiệm của từng đối tượng có liên quan.

Việc chủ động cung cấp thông tin của người dân sẽ góp phần giúp cơ quan điều tra xác định đầy đủ số người bị hại, làm rõ phạm vi thiệt hại, xử lý vụ án theo quy định pháp luật và tạo cơ sở phục vụ công tác truy tìm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Qua vụ việc, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư trên không gian mạng; tìm hiểu, kiểm tra kỹ tính pháp lý của nền tảng và đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi giao dịch; không chuyển tiền theo hướng dẫn của người không rõ lai lịch. Đặc biệt, cần thận trọng trước những lời mời chào hỗ trợ lấy lại tiền đã mất, nhất là khi bị yêu cầu nộp thêm phí hoặc chuyển tiền trước.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân, người dân cần sớm trình báo cơ quan Công an, đồng thời lưu giữ và cung cấp các thông tin liên quan như chứng từ giao dịch, tài khoản nhận tiền, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn và nội dung trao đổi với các đối tượng.

Đây là những căn cứ quan trọng giúp cơ quan chức năng xác minh, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại./.