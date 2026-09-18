Cần Thơ triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm cho con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Quang cảnh lễ bàn giao nhà tại ấp 1 xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Để bảo đảm tiến độ, chương trình huy động khoảng 1.500 người tham gia hỗ trợ ngày công. Riêng Quân khu 9 huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 330, Lữ đoàn Thông tin 29 và Lữ đoàn Pháo phòng không 226, phối hợp các lực lượng tại địa phương triển khai thi công.

Dù thời tiết những ngày qua diễn biến bất lợi, các lực lượng vẫn chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình kiên cố, an toàn và chất lượng, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đúng kế hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực phối hợp các lực lượng tại chỗ triển khai xây mới, sửa chữa 125 căn nhà đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại xã Vị Thanh 1, căn nhà của em Phạm Thị Út Hương, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ở Ấp 1, đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình.

Ngay sau lễ xuất quân sáng 7/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vị Thanh 1 phối hợp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã và Ban Dân chánh Ấp 1 xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng hỗ trợ thi công.

Tổ công tác xung kích gồm 17 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng an ninh cơ sở cùng hội viên các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ.

Bà Lê Thị Tiền, mẹ em Phạm Thị Út Hương phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các lực lượng đã đóng góp hàng chục ngày công, hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu và phối hợp đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ trong đợt cao điểm từ ngày 7 đến 17/9.

Đến nay, căn nhà đã hoàn thành 100% các hạng mục theo thiết kế, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, kiên cố. Công trình gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình, với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Nhận căn nhà mới, bà Lê Thị Tiền, mẹ em Hương, không giấu được xúc động. Bà bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ gia đình có nơi ở kiên cố, giúp gia đình yên tâm ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên.

Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thanh 1 phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thanh 1 cho biết, việc hoàn thành căn nhà trong thời gian ngắn là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các ngành, lực lượng vũ trang và đơn vị thi công.

Theo ông Việt, thời gian triển khai chỉ khoảng 10 ngày, trong khi thời tiết đang vào mùa mưa nên quá trình thi công gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng đã nỗ lực hết mình, tính toán kỹ từng hạng mục để bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, kiên cố và an toàn cho gia đình sử dụng lâu dài.

Ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ (thứ 2 bên trái qua) thăm và động viên gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ông cũng cho biết địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi và hỗ trợ gia đình trong khả năng, nhất là về các chính sách an sinh và hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và các đơn vị trong công tác phối hợp tham mưu, tổ chức triển khai chương trình. Đồng thời, ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; chú trọng an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe bộ đội, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và xã Vị Thanh 1 chụp hình lưu niệm cùng gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Những căn nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc. Đây là sự cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các gia đình có công với cách mạng, trong đó có những người chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Kết quả trên có sự đóng góp của nhiều lực lượng, từ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang đến đoàn viên, hội viên và người dân địa phương. Sự chung tay này góp phần đưa chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đến đúng đối tượng, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.