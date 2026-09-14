Cần Thơ triển khai giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi triều cường dâng cao

Chiều 14.9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ Trần Thị Huyền cho biết, vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường; các cơ sở giáo dục trên địa bàn về giải pháp ứng phó với triều cường kết hợp với ảnh hưởng của mưa, bão gây ra.

Triều cường dâng cao, kết hợp mưa và nước lũ đã gây ngập nhiều tuyến đường ở TP. Cần Thơ khiến việc đi lại khó khăn

Theo đó, trước tình hình mực nước ở các sông, kênh rạch trên địa bàn TP. Cần Thơ diễn biến phức tạp, có nguy cơ ngập lụt, xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Để chủ động ứng phó, hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường theo dõi chặt diễn biến mưa, lũ, triều cường.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, cùng cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, ứng phó trong trường hợp triều cường lên cao bất ngờ.

Lực lượng Công an TP. Cần Thơ hỗ trợ đưa học sinh qua khu vực bị ngập do triều cường

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, học viên... Nâng cao nhận thức của trẻ em, học sinh, học viên trong việc tuân thủ các quy định về phòng, chống tai nạn thương tích.

Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế trong việc giáo dục, tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng; đề phòng rò rỉ điện, nhắc học sinh không tiếp xúc với hệ thống điện trong trường, nhất là khu vực bị ngập...

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh đuối nước mùa lũ; xây dựng phương án an toàn cho học sinh trong mùa mưa, lũ, triều cường; tổ chức các điểm giữ trẻ tập trung, đưa đón học sinh đi học ở khu vực bị ảnh hưởng.

Một phụ huynh đưa con đi học nhưng xe bị chết máy do triều cường ngập sâu ở đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Cần Thơ vào ngày 14.9

Các đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy như: điều chỉnh giờ đến trường, giờ ra về, cùng các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện mưa, lũ trên địa bàn. Tất cả phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các em học sinh, giáo viên tại các khu vực bị ngập sâu.

Ngoài ra, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ngoại khóa và các hoạt động không cần thiết trong thời gian này.

Trong trường hợp mưa, lũ, triều cường trên địa bàn diễn ra phức tạp, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của cha mẹ học sinh, thủ trưởng cơ sở giáo dục linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp như dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà…

Song, việc dạy học trực tiếp hoặc điều chỉnh thời gian đến trường và tan học cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dạy và người học.

Đợt triều cường vào ngày 14.9 dâng cao gây ngập nhiều nơi ở TP. Cần Thơ

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ, mực nước đo được trên sông Hậu tại Cần Thơ vào chiều 14.9 đạt 2,27m, vượt báo động III là 0,27m.

Triều cường dâng cao gây ngập sâu ở một số khu vực phường Bình Thủy, phường Cái Khế; ngập cục bộ ở phường Ninh Kiều, phường Cái Răng. Ngập lụt một số nơi thuộc phường Ngã Bảy, phường Vị Thanh, phường Sóc Trăng…

Triều cường kết hợp mưa lớn cũng làm ngập Quốc lộ 1 đoạn qua phường Đại Thành khoảng 1km; vỡ đoạn đê bao ở xã Mỹ Tú. Ngoài ra, còn gây ngập diện rộng ở các vùng trũng thấp, vùng ngoài đê bao, gây ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Lực lượng Công an TP. Cần Thơ ứng trực điều tiết giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn

Triều cường xuất hiện vào thời điểm sáng sớm và chiều tối nên đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh và người dân. Phía Công an TP. Cần Thơ đã cử lực lượng điều phối giao thông; trực xuyên suốt ở những khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh… nhằm hỗ trợ học sinh và bà con qua lại an toàn…