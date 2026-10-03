Cần Thơ triển khai chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2027

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN LONG)

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân khu vực biên giới.

Trong đó, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chương trình được tổ chức thường niên, với sự tham gia của các cấp, các ngành và địa phương. Chương trình được triển khai ở 3 cấp gồm cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố và cấp đồn Biên phòng.

Theo Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VĂN LONG)

Thông qua các hoạt động, Bộ đội Biên phòng thể hiện sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới - những người luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng lực lượng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, chương trình góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo kế hoạch dự kiến, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 sẽ diễn ra từ ngày 12-17/1/2027, tức ngày 5 đến 10 tháng Chạp năm Bính Ngọ, tại địa bàn biên giới biển thành phố Cần Thơ.

Chương trình dự kiến có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó các hoạt động tri ân gồm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết thương binh, gia đình liệt sĩ.

Các hoạt động an sinh xã hội tập trung vào việc tặng bò giống cho hộ nghèo; trao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng quà Tết cho nhân dân khu vực biên giới biển thành phố Cần Thơ và đồng bào Khmer khu vực biên giới các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương. Điểm nhấn là chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Không khí đón Tết cũng được tái hiện qua các hoạt động thi gói bánh, nấu bánh, chế biến món ăn truyền thống ngày Tết; tổ chức gian hàng Tết “0 đồng”; gian hàng giới thiệu, trao tặng sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương dự kiến thăm, tặng quà Tết cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã, lực lượng vũ trang, nhà trường và một số chùa Phật giáo Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chương trình cũng dự kiến tổ chức cơm tất niên cho cán bộ, chiến sĩ và đại diện nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới biển.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VĂN LONG)

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và thống nhất với các nội dung được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao đổi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng sớm xây dựng, ban hành kế hoạch tổng thể; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Qua đó, các đơn vị chủ động chuẩn bị, phối hợp tổ chức chương trình bảo đảm chu đáo, thiết thực và hiệu quả.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, thực tiễn triển khai chương trình những năm qua cho thấy “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quân đội về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới biển.

Qua chương trình, tình đoàn kết quân dân tiếp tục được củng cố, thắt chặt; góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực biên giới biển thành phố Cần Thơ ngày càng ổn định và phát triển.