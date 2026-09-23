Cần Thơ triển khai chiến dịch 60 ngày phổ cập kỹ năng số đến từng người dân

Chiều 23.9, UBND TP. Cần Thơ cho biết, địa phương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”.

Chợ An Khánh thuộc phường Tân An nơi triển khai thanh toán không dùng tiền mặt ở TP. Cần Thơ

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, cần đưa công tác chuyển đổi số đến gần người dân, lấy người dân làm trung tâm; đồng thời hướng dẫn để dân biết, hiểu, tự tin và chủ động sử dụng các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ số thiết yếu trong đời sống hằng ngày.

Song song đó, tạo đợt cao điểm trên toàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân; góp phần thúc đẩy phát triển công dân số, xã hội số và kinh tế số. Chuyển từ tuyên truyền về chuyển đổi số sang cầm tay chỉ việc, giúp người dân thực hiện được ít nhất một thao tác số sau mỗi lần được hướng dẫn…

Trên tinh thần đó, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu chiến dịch phải được triển khai đồng bộ từ thành phố đến xã, phường. Thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người làm mẫu từng thao tác, hỗ trợ đến khi sử dụng được”. Ưu tiên các dịch vụ số thiết yếu, có lợi ích trực tiếp và thường xuyên đối với người dân; hướng dẫn người dân sử dụng an toàn và thường xuyên.

Thời gian thực hiện 60 ngày, từ ngày 10.10 đến ngày 8.12.2026, ở tất cả xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, người dân có kỹ năng số còn hạn chế, người dân ở nông thôn, địa bàn khó khăn; hộ gia đình ít sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt…

UBND xã Hỏa Lựu, TP. Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức... vào cuối tháng 7.2026. Ảnh: Hoàng Chương

UBND TP. Cần Thơ giao chỉ tiêu cho 100% Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực trên địa bàn xã, phường phải ra quân đồng loạt trong đợt cao điểm. 100% công chức chuyên môn cấp xã và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng tham gia học tập, khai thác nền tảng “bình dân học vụ số”.

Phấn đấu ít nhất 85% người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) tham gia học tập trên nền tảng “bình dân học vụ số”. Trên 80% người dân trưởng thành được hướng dẫn và có phát sinh sử dụng ít nhất 1 dịch vụ số thiết yếu như dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử hoặc các nền tảng số phục vụ đời sống.

Mỗi xã, phường phát triển tối thiểu 1 mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, tuyến đường không dùng tiền mặt hoặc chợ 4.0 tại địa phương; thúc đẩy hộ kinh doanh, tiểu thương tham gia thương mại điện tử. Triển khai ít nhất 1 cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số để đánh giá, chia sẻ và nhân rộng.

UBND TP. Cần Thơ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức phát động chiến dịch; tổng hợp các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng. Công an thành phố triển khai các nội dung liên quan VNeID, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng...