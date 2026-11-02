Cần Thơ: Trao thưởng Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2026

Diễn ra từ ngày 23-10, giải đấu quy tụ 312 vận động viên đến từ 18 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ trên cả nước. Trong đó, có 240 vận động viên môn Cờ vua và 72 vận động viên môn Cờ vây.

Các kỳ thủ tranh tài ở nhiều nội dung như cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Qua các ván đấu, vận động viên đã thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng vận dụng chiến thuật, tạo nên những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Ban tổ chức Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2026 trao huy chương tặng các kỳ thủ đạt thành tích xuất sắc.

Đây là những giải đấu thường niên trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn Cờ vua, Cờ vây; đồng thời, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các địa phương, đơn vị.

Thông qua giải đấu, các kỳ thủ có điều kiện giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là dịp để ngành thể thao tuyển chọn những vận động viên có thành tích và năng lực nổi bật, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu trẻ cấp khu vực, châu lục và quốc tế trong năm 2026 và 2027.

Tại bế mạc, Ban tổ chức trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng tặng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu, ghi nhận nỗ lực và kết quả tranh tài của các kỳ thủ.