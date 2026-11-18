Sáng 18.11, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026”.

Cần Thơ trao giải thưởng cuộc thi đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Phó Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ Hà Hồng Ngọc cho biết, cuộc thi đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 do Bộ VHTTDL phát động, sau đó TP. Cần Thơ tiến hành tổ chức cuộc thi từ ngày 19.4 đến ngày 15.5.2026, với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”.

Cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh; khơi dậy truyền thống yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc...

Nhiều học sinh tham gia buổi lễ tổng kết, trao giải ngày 18.11

Đối tượng dự thi là học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn Cần Thơ. Năm nay, đề thi được cơ cấu gọn, nhẹ và chia đều cả 3 cấp học, với 3 bộ đề phù hợp với lứa tuổi các em. Qua đó, thu hút 10.236 học sinh, tại 189 trường học tham gia.

Theo nhận định, các bài thi năm nay có sự chuyển biến tích cực so với năm trước. Số lượng bài chất lượng khá, tốt tăng lên; nhiều học sinh nắm được yêu cầu của đề, có sự đầu tư tương đối đều cho cả 2 câu hỏi, thể hiện sự nỗ lực cao.

Kết quả, Ban tổ chức trao 3 giải tập thể và 33 giải cá nhân, gồm: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Đồng thời, chọn 3 bài thi tiêu biểu, xuất sắc nhất của 3 cấp học để kiến nghị Bộ VHTTDL xem xét, biểu dương.

Phó Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ Hà Hồng Ngọc thông tin về cuộc thi

Theo bà Hà Hồng Ngọc, bên cạnh các hoạt động trong nhà trường, công tác phát triển văn hóa đọc còn được Sở VHTTDL phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, tổ chức cuộc thi video ngắn, giới thiệu sách và di sản văn hóa gắn với du lịch năm 2026, tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích.

Với chủ đề “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, Ban tổ chức đã nhận được 52 video dự thi của 52 tổ chức cơ sở đoàn, thể hiện góc nhìn sáng tạo, năng động của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa văn hóa đọc.

Ban tổ chức quyết định trao 36 giải thưởng gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 16 giải Khuyến khích; cùng 6 giải phụ cho các đơn vị có kịch bản nội dung hay nhất, giới thiệu sách hay nhất, giới thiệu di sản văn hóa hay nhất, quảng bá du lịch hiệu quả nhất…

Phó hiệu trưởng Trường THCS Thới Long Nguyễn Đặng Huyền Trân (bìa trái) được Ban tổ chức khen thưởng đơn vị tham gia tích cực, hiệu quả

Là một trong những đơn vị tham gia tích cực cuộc thi, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thới Long Nguyễn Đặng Huyền Trân chia sẻ, điểm nổi bật trong phát triển văn hóa đọc tại Trường THCS Thới Long là không chỉ hưởng ứng cuộc thi theo từng đợt phát động, mà còn chủ động tổ chức các hoạt động khuyến đọc thường xuyên, tạo thành nét đẹp trong đời sống học đường.

Hằng năm vào tháng 4, nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhà trường tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, khuyến khích học sinh đọc, chia sẻ và lan tỏa những cuốn sách hay. Nhờ quan tâm thường xuyên, nên nhà trường liên tục đạt nhiều giải thưởng cá nhân, tập thể tại các cấp, trong đó có thành tích ở cấp quốc gia.

Năm 2026, Trường THCS Thới Long tham gia cuộc thi đại sứ Văn hóa đọc ở Cần Thơ và đạt 2 giải tập thể, 6 giải cá nhân. Đây là kết quả của quá trình kiên trì xây dựng phong trào, sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và tinh thần hưởng ứng tích cực của các em học sinh.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Đào Thị Thanh Thúy (áo dài màu vàng, bên trái, hàng đầu), trao giải Nhất về đại sứ Văn hóa đọc cho các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Đào Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, thời gian qua Cần Thơ luôn xem việc bồi đắp con người Tây Đô “trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch” là yếu tố then chốt. Muốn làm được điều đó, văn hóa đọc chính là điểm tựa bền vững giúp mỗi người dân mở mang tri thức, hoàn thiện nhân cách.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo hiện diện vào từng ngõ ngách của đời sống, thói quen đọc hôm nay không chỉ dừng lại ở việc cầm trên tay một cuốn sách. Điều quan trọng là chúng ta giúp thế hệ trẻ hình thành kỹ năng đọc thông minh trên môi trường số. Biết chọn lọc thông tin, làm chủ công nghệ để vận dụng hiệu quả kiến thức.

Bà Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ, trao giải thưởng cho học sinh tham gia cuộc thi đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Để phong trào văn hóa đọc của Cần Thơ đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững, Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh số hóa thông tin, đa dạng các hình thức tiếp cận sách điện tử qua thư viện công cộng, thư viện trường học.

Đồng thời nhân rộng các mô hình kết hợp giữa văn hóa đọc với các loại hình nghệ thuật và du lịch, nhằm tạo sự mới mẻ, hấp dẫn đối với người dân, giáo viên, học sinh, sinh viên. Qua đó, thúc đẩy văn hóa đọc ngày càng phát triển…