Chiều 17.11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho 3 cuộc thi gồm: “Báo chí về xây dựng Đảng thành phố lần thứ I năm 2026”; “Thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2026”; “Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Cần Thơ trao giải 3 cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng năm 2026

Theo báo cáo, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”, đã ghi nhận 152.412 người tham gia với hơn 2 triệu lượt dự thi. Kết quả, Ban tổ chức công nhận 57 giải cá nhân, gồm: 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc ở cuộc thi trực tuyến

Đối với cuộc “Thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP. Cần Thơ lần thứ 4 năm 2026”, nhận được 11.426 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả dự thi. Kết quả, 71 tác giả, nhóm tác giả được xếp giải. Trong đó, 5 giải A, 13 giải B, 20 giải C và 33 giải Khuyến khích.

Trao giải A cho cuộc "Thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP. Cần Thơ lần thứ 4 năm 2026”

Giải Búa liềm vàng TP. Cần Thơ lần thứ I năm 2026, được phát động tháng 8.2026. Qua gần 3 tháng triển khai nhận được 411 tác phẩm dự thi của 322 tác giả và 89 nhóm tác giả. Kết quả, có 50 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí) được trao giải, gồm: 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Trao giải Nhất cho cuộc thi Búa liềm vàng TP. Cần Thơ lần thứ I năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến nhấn mạnh, ba cuộc thi, ba phương thức, nhưng chung một mục tiêu “thi trực tuyến để hiểu nghị quyết, viết chính luận để bảo vệ nền tảng tư tưởng, làm báo để phản ánh thực tiễn xây dựng Đảng”. Tất cả cùng hướng tới nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong Đảng bộ và trong xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải và các tập thể, cá nhân được khen thưởng; đồng thời ghi nhận sự công tâm, khách quan của Ban giám khảo góp phần vào thành công của 3 cuộc thi.

Năm 2027, là năm thành phố đổi mới mô hình tăng trưởng, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Yêu cầu đặt ra rất rõ “chuyển mạnh từ chủ trương, sang kết quả thực chất”. Cần Thơ phải khẳng định vai trò trung tâm động lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long và từng bước trở thành cực phát triển của quốc gia. Trên chặng đường đó, báo chí và công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, tạo đồng thuận và thúc đẩy chủ trương thành kết quả.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu

Ông Trần Văn Huyến đề nghị cơ quan báo chí phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh trung thực, khách quan. Với Giải Búa liềm vàng, báo chí không chỉ biểu dương điển hình, mà còn phải dám chỉ ra hạn chế, bất cập, kiến nghị giải pháp...

Để TP. Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững đòi hỏi khơi dậy cả nguồn lực vật chất và sức mạnh tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng... Công tác báo chí, tư tưởng cần góp phần nuôi dưỡng tinh thần chủ động, sáng tạo, cổ vũ mỗi người tận dụng tốt cơ hội, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP. Cần Thơ lần thứ 5 và Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Cần Thơ lần thứ II năm 2027…