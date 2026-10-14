Cần Thơ tôn vinh 97 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị “Đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2026”, với sự tham dự của hơn 400 doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị biểu dương những doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích tiêu biểu, đồng thời cũng là dịp để chính quyền thành phố lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Chính quyền kiến tạo đồng hành, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp tôn vinh đội ngũ doanh nhân, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 7,89%, riêng quý III tăng 9,29%, tiệm cận mức tăng trưởng hai con số. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động.

Tuy nhiên, những khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư, thuế, vốn, thị trường, logistics, hạ tầng và môi trường; những vướng mắc phát sinh trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp… đòi hỏi chính quyền phải lắng nghe, phối hợp chặt chẽ và hành động quyết liệt hơn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, chính quyền phải kiến tạo, đồng hành, phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành. Trên tinh thần đó, thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm rõ trách nhiệm, đầu mối và tiến độ.

“Chúng tôi không hứa những điều ngoài khả năng hoặc trái quy định, nhưng cam kết làm rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ tiến độ và theo dõi đến cùng từng vấn đề”, ông Tuyên nói.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho 97 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu năm 2026.

Về vai trò của doanh nghiệp trong sự phát triển của thành phố, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị, ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến động thị trường và phát triển bền vững.

Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe và trả lời rõ từng kiến nghị, nêu hướng xử lý và thời hạn cụ thể, không để doanh nghiệp phải tự tìm lời giải giữa nhiều cơ quan. Việc nâng cao hiệu quả phối hợp, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để các nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả.

Dịp này, 97 doanh nghiệp, hợp tác xã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2026.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Báo cáo của Sở Tài chính TP Cần Thơ tại buổi đối thoại với doanh nghiệp cho biết, qua phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, tổng hợp ý kiến doanh nghiệp, thành phố ghi nhận 42 nội dung phản ánh, tập trung vào các lĩnh vực thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư, thuế, tiếp cận vốn, thị trường, lao động, hạ tầng, môi trường và áp dụng pháp luật. Những kiến nghị này cho thấy nhu cầu cấp thiết về một môi trường kinh doanh minh bạch, thông suốt, trong đó các thủ tục cần được giải quyết kịp thời, nhất quán và đúng thẩm quyền.

Hơn 400 doanh nghiệp tham dự buổi đối thoại với chính quyền TP Cần Thơ.

Đất đai và đầu tư tiếp tục là nhóm có nhiều vướng mắc nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và mở rộng dự án của doanh nghiệp. Thực tế là một số dự án đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa ký được hợp đồng thuê đất do chưa xác định xong giá ưu đãi; một số dự án chậm điều chỉnh chủ trương đầu tư vì chưa có kết luận kiểm tra sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thủ tục đất đai còn nhiều bước, dữ liệu quy hoạch chưa cập nhật kịp thời, thẩm quyền giữa cấp sở và cấp xã có nội dung chưa rõ. Quy trình đầu tư qua nhiều khâu liên thông nhưng thiếu đầu mối điều phối chung, khiến doanh nghiệp mất thời gian hoàn thiện hồ sơ. Doanh nghiệp cũng kiến nghị làm rõ việc kế thừa chính sách ưu đãi sau thay đổi địa giới hành chính và tiêu chí xác định trường hợp bất khả kháng khi gia hạn tiến độ dự án.

Trong lĩnh vực hành chính, việc cắt giảm thủ tục chưa mang lại hiệu quả thực chất khi doanh nghiệp vẫn phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, một số doanh nghiệp còn lúng túng trong xác định cơ quan đầu mối, thẩm quyền giải quyết; dịch vụ công trực tuyến có thời điểm chưa ổn định, việc áp dụng pháp luật chưa thống nhất.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chịu áp lực về vốn, thị trường và chi phí logistics. Lãi suất, tài sản bảo đảm, thủ tục vay vốn gây khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiều đơn vị thiếu đơn hàng, sức mua tại một số thị trường xuất khẩu giảm, trong khi hàng hóa chủ yếu vận chuyển qua cảng tại TP Hồ Chí Minh, làm tăng chi phí.

Theo Sở Tài chính, các vướng mắc mang tính liên ngành, cần được phối hợp xử lý đồng bộ, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp không bị gián đoạn.