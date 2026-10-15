Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Buổi lễ được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ (phường Cái Răng).

120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý xúc động đọc điếu văn trước Đài tưởng niệm và những hàng bia mộ - nơi yên nghỉ của những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, hàng triệu người con Việt Nam đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh để đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do. Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là mất mát to lớn, không gì bù đắp được và mãi mãi được Tổ quốc, Nhân dân ghi nhớ. Đối với TP Cần Thơ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng bộ, chính quyền quan tâm, nhằm góp phần xoa dịu mất mát, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng sự trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ. Địa phương đã tổ chức truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ và hôm nay tổ chức truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ còn lại.

Quang cảnh lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan: phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ còn sót lại, tiếp tục xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, sớm xác định danh tính các liệt sĩ.