Tối 23.11, tại chùa Kh'leang (phường Sóc Trăng), Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức lễ Cúng Trăng của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026.

Tối 23.11, tại chùa Kh'leang (phường Sóc Trăng), Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức lễ Cúng Trăng của đồng bào dân tộc Khmer

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, theo quan niệm của người Khmer, lễ Cúng Trăng là để tạ ơn thần “Mặt Trăng” trong năm đã bảo vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu.

Lễ Cúng Trăng là phong tục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Rất đông người dân và du khách tham dự lễ Cúng Trăng

Qua đó, còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách dân tộc, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; gắn với chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, lễ Cúng Trăng năm nay nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, góp phần làm cho không khí lễ hội thêm tưng bừng, náo nhiệt, tạo nên sự đa dạng văn hóa của lễ hội. Đồng thời, tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng, phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, miền.

Đặc biệt, lễ Cúng Trăng năm nay diễn ra cùng với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), từ đó có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trình diễn các tiết mục văn nghệ của đồng bào Khmer tại buổi lễ Cúng Trăng

Lễ Cúng Trăng có ý nghĩa tâm linh được thể hiện qua các vật cúng và trang trí như: 2 cây trụ làm cổng ngay bàn cúng tượng trưng cho “Vành đai vũ trụ”; cái bàn tượng trưng cho “Trái đất”; 2 cây mía tượng trưng cho “sự sinh sôi, nảy nở”; 3 cây nến cắm trên cổng tượng trưng cho 3 mùa trong năm “nắng, mát, mưa”; 12 lá trầu được treo hai bên cổng tượng trưng cho “12 tháng trong năm và 12 con giáp”; 7 trái cau có hình dáng con ong bầu tượng trưng cho “7 ngày trong tuần”.

Lễ vật tại lễ Cúng Trăng

Ngoài ra, 30 lá trầu đặt bên phải bàn cúng tượng trưng cho “tháng đủ”; 29 lá tượng trưng cho “tháng thiếu” và nhiều vật phẩm bánh kẹo, khoai củ, cốm dẹp... để cúng và tưởng nhớ đến công ơn thần Mặt Trăng, vốn được đồng bào Khmer coi là thần bảo hộ cho mùa màng tốt tươi, giúp cho con người làm ăn phát đạt trong năm mới.

Thực hiện quết cốm dẹp làm lễ vật trong lễ Cúng Trăng

Em Bành Thị Thùy Trân, học sinh lớp 12A2, Trường phổ thông dân tộc nội trú - Trung học phổ thông Huỳnh Cương bộc bạch, đây là năm thứ 3 liên tiếp em được cùng nhà trường tham dự lễ Cúng Trăng rất ý nghĩa. Bản thân gia đình em cũng làm nông nghiệp nên rất trân quý lễ Cúng Trăng, cầu mong đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu…