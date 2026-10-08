Cần Thơ tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo lần thứ II

Chiều 8/10, ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, với quy mô quốc tế.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 8/10.

Theo kế hoạch, Festival diễn ra từ ngày 23 - 26/11, với khẩu hiệu "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế". Lễ khai mạc được tổ chức lúc 20h ngày 23/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, dự kiến khoảng 1.000 đại biểu tham dự.

Các hoạt động chính được tổ chức tại Công viên Sông Hậu và các tuyến đường xung quanh; các hội thảo diễn ra tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ và Trung tâm Văn hóa và Hội nghị Sóc Trăng. Hoạt động trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa gạo được tổ chức trên tuyến quốc lộ 61C.

Điểm nhấn của Festival là khu trưng bày, triển lãm với hơn 500 gian hàng, giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp, sản phẩm lúa gạo, công nghệ, máy móc, vật tư nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chế biến từ lúa gạo.

"Con đường lúa gạo" tại Festival lúa gạo lần thứ I.

Trong đó, khu triển lãm được chia thành nhiều không gian, gồm khu triển lãm thành tựu các bộ, ngành và địa phương; doanh nghiệp lúa - gạo Việt Nam; công nghệ, máy móc, vật tư nông nghiệp và chuyển đổi số; sản phẩm gạo đặc sản, OCOP, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao; du lịch Cần Thơ; ẩm thực Nam Bộ; các viện, trường đại học và khu "Lúa gạo quốc tế".

Festival cũng tổ chức "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", giới thiệu quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam từ phương thức sản xuất sơ khai đến nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội chợ, Festival có các hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, ẩm thực với chủ đề "Hương vị hạt ngọc Việt" và sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo.

Ông Lê Minh Tuấn thông tin tại buổi họp báo định kỳ chiều 8/10.

Một số hoạt động chuyên môn đáng chú ý gồm trình diễn thiết bị, máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa; hội thảo "Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế" và hội thảo "Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp".

Ông Lê Minh Tuấn cho biết, các hoạt động còn hướng tới kết nối doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam với các nhà nhập khẩu quốc tế; tổ chức các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo các nước, tổ chức lúa gạo quốc tế và TP Cần Thơ.

Festival được tổ chức nhằm quảng bá thế mạnh ngành hàng lúa gạo Việt Nam, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân; đồng thời giới thiệu văn hóa, du lịch của Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Mô hình lúa chất lượng cao tại festival thu hút du khách tham quan.

"Tổng kinh phí dự trù tổ chức Festival hơn 34 tỷ đồng, từ nguồn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngân sách thành phố và nguồn vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố. UBND TP Cần Thơ là đơn vị tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng tổ chức; Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp thực hiện", ông Lê Minh Tuấn chia sẻ.