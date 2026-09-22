Cần Thơ tổ chức Đêm hội trăng rằm 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đơn vị tài trợ tặng quà cho các em thiếu nhi tham dự chương trình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương đến trẻ em trên địa bàn thành phố. Qua đó, các cấp, ngành thể hiện sự quan tâm, chăm lo để mọi trẻ em được đón Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa và đầm ấm.

Đây cũng là dịp để các cấp chính quyền gửi đến thiếu nhi những món quà yêu thương, lời chúc tốt đẹp, góp phần thắp sáng niềm tin và ước mơ tuổi thơ. Tết Trung thu không chỉ là ngày hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để gia đình, các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho thế hệ tương lai.

Đồng chí Lý Hùng Em, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An, thành phố Cần Thơ tặng quà các em thiếu nhi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ đọc Thư chúc Tết Trung thu năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đến các em thiếu niên, nhi đồng.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, rèn luyện, vui chơi an toàn và phát triển toàn diện.

Quang cảnh chương trình Đêm hội trăng rằm. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đồng thời, mong các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, luôn chăm ngoan, đoàn kết, yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau trưởng thành, để đóng góp công sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, các em thiếu nhi được hòa mình vào những hoạt động mang đậm nét truyền thống với hình ảnh ánh trăng tròn, chị Hằng, chú Cuội, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc cùng không khí rước đèn, múa lân, tiếng trống hội.

Các em thiếu nhi được hòa mình vào những hoạt động văn nghệ mang đậm nét truyền thống địa phương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 550 phần quà với tổng trị giá 170 triệu đồng cho các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Những nụ cười, ánh mắt háo hức cùng những chiếc lồng đèn rực rỡ không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong đêm hội mà còn góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp về mùa Trung thu năm 2026.