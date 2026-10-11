Ngày 11.10, tại chùa Đay Om Pu (ấp Phú Giao, xã Gia Hòa), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình vào ngày 11.10

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry, cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ, đại diện các sở, ngành, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chức sắc, sư sãi và đông đảo bà con Khmer tham dự.

Chương trình mang chủ đề “Mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 - Gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai”, thể hiện sự quan tâm của TP. Cần Thơ đối với đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer.

Tiết mục sân khấu hóa “Mừng Lễ Sene Dolta” do Đoàn nghệ thuật Khmer TP. Cần Thơ dàn dựng và biểu diễn

Lễ Sene Dolta năm nay diễn ra từ ngày 10 - 12.10.2026. Đây là lễ truyền thống lớn trong năm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Đây cũng là dịp để các thế hệ sum vầy, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhau vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer trên địa bàn đón một mùa Lễ Sene Dolta đầm ấm, vui tươi.

Lễ Sene Dolta diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry trao quà chúc mừng chùa Đay Om Pu nhân dịp Lễ Sene Dolta

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP. Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 198.000 tỉ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 4,59 tỉ USD. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc khi thành phố đón hơn 11,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 10.280 tỉ đồng.

Các chương trình, dự án được triển khai đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống; giảm tỉ lệ hộ nghèo và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer vào thành tựu phát triển chung của thành phố, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, đậm đà bản sắc.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình Khmer khó khăn trên địa bàn

Để phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ mong rằng thời gian tới, cùng với nỗ lực của chính quyền thành phố, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố, cùng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chức sắc, sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, chung tay thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng các phần quà chúc mừng Lễ Sene Dolta đến chùa Đay Om Pu; tặng 50 phần quà cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn; trao 35 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi…