Cần Thơ tính chuyện hồi sinh khu hành chính Hậu Giang cũ

Chuyển đổi công năng Trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ). Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp rà soát, sắp xếp và đưa các trụ sở dôi dư vào khai thác, sử dụng phù hợp, góp phần phát huy hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí; trong đó, khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ với hàng loạt trụ sở các sở, ban, ngành đang là vấn đề khó giải quyết nhất vì các cơ sở có vị trí, diện tích, hiện trạng và mục đích sử dụng khác nhau; trong khi việc chuyển đổi công năng cần bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn, định mức và các quy định về quản lý tài sản công.

Nhất là sau khi không còn tỉnh lỵ, nơi đây không còn sôi động như trước đây, không còn đô thị trung tâm, nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng nên doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng ít quan tâm hơn.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Vị Tân, trên địa bàn phường có nhiều trụ sở dôi dư của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hậu Giang cũ. Hiện nay, tại Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ này, phường đang nỗ lực thực hiện để đưa vào khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư.

Trước mắt, phường sẽ di dời trụ sở UBND phường Vị Tân về trụ sở Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh Hậu Giang thuộc Khu hành chính tỉnh Hậu Giang cũ để đảm bảo các phòng, ban, đơn vị của phường hoạt động thuận lợi hơn trụ sở cũ hiện nay, đồng thời tạo không gian phát triển, mời gọi đầu tư thuận lợi hơn đối với Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Vị Tân, đề xuất Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ có Quảng trường Hòa Bình rộng khoảng 20 ha, có thể di dời sân vận động Cần Thơ hiện nay tại phường Ninh Kiều về phường Vị Tân, phù hợp định hướng phát triển phường Vị Tân là trung tâm giáo dục, y tế và thể thao của thành phố Cần Thơ.

Nếu như so ý kiến di dời sân vận động Cần Thơ lên Ô Môn thì việc di dời sân vận động Cần Thơ về Quảng trường Hòa Bình thuộc Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ sẽ hợp lý hơn về đường giao thông và định hướng phát triển, cũng như tiết kiệm kinh phí đầu tư đáng kể nếu thực hiện, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ, trong các trụ sở dôi dư do trung tâm quản lý, đến nay trung tâm đã bàn giao được một số trụ sở như Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh Hậu Giang cũ giao cho phường Vị Tân làm trụ sở UBND phường; các trụ sở Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Chi cục Dân số đều thuộc tỉnh Hậu Giang cũ đang hoàn tất thủ tục để bàn giao cho đơn vị chuyển đổi công năng phục vụ y tế.

Đối với khu trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang cũ cũng đã có doanh nghiệp, đơn vị y tế khảo sát thực tế để đầu tư sử dụng. Khu hành chính Tỉnh ủy Hậu Giang cũ cũng đã được làm trụ sở Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Đến nay, thành phố Cần Thơ đã phê duyệt phương án xử lý 684 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, 137 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác; 546 cơ sở trước đây do cấp xã quản lý được chuyển giao cho cấp xã.