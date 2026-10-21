Cần Thơ tìm cách khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thành phố đang đặt ra nhiệm vụ tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng đi đôi với giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và kiểm soát chất lượng cho vay.

Tại buổi làm việc giữa UBND thành phố Cần Thơ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 và các tổ chức tín dụng ngày 20/10, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những đóng góp của ngành Ngân hàng đối với phát triển kinh tế địa phương, đồng thời đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với giảm lãi suất, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, góp phần ổn định thị trường và kiểm soát nợ xấu.

Theo ông Nam, vốn là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bên cạnh đất đai, lao động và công nghệ. Do đó, việc đưa nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đầu tư có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các tổ chức tín dụng nâng cao trách nhiệm trong thẩm định khách hàng, đánh giá điều kiện, thủ tục vay vốn và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp ngay từ đầu, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng cho vay. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 cần tiếp tục làm cầu nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ông Vương Quốc Nam khẳng định, thành phố sẽ đồng hành cùng ngành Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong bối cảnh nhu cầu vốn còn lớn, việc tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ vốn cần được chú trọng để hỗ trợ các động lực tăng trưởng của địa phương.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14, đến ngày 30/9/2026, vốn huy động toàn địa bàn tăng 6,86% so với cuối năm 2025; dư nợ cho vay tăng 2,03%. Sau giai đoạn tăng trưởng tín dụng âm trong quý I, hoạt động cho vay phục hồi từ quý II nhưng có dấu hiệu chững lại trong quý III. Cơ quan quản lý nhận định khả năng hấp thụ vốn của một bộ phận doanh nghiệp, người dân còn hạn chế, trong khi các tổ chức tín dụng phải cân đối nguồn vốn và kiểm soát rủi ro.

Ước đến cuối tháng 10/2026, tổng vốn huy động đạt 252.719 tỷ đồng, tăng 9,53% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 353.412 tỷ đồng, tăng 6,5%. Nhu cầu vốn được kỳ vọng cải thiện trong những tháng cuối năm khi hoạt động sản xuất nông nghiệp bước vào vụ Đông Xuân, các công trình xây dựng tăng tốc và thị trường hàng hóa, dịch vụ chuẩn bị phục vụ dịp lễ, Tết.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng vẫn là vấn đề cần quan tâm. Đến cuối tháng 9, nợ xấu toàn địa bàn đạt 12.800 tỷ đồng, chiếm 3,78% tổng dư nợ, tạo áp lực lên công tác trích lập dự phòng và hạn chế khả năng mở rộng cho vay của một số tổ chức tín dụng.

Từ thực tế hoạt động ngân hàng tại địa phương, ông Phạm Quý Thịnh, Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ cho rằng, cần có giải pháp để nguồn vốn từ các dự án đầu tư lớn được khai thác hiệu quả hơn tại địa bàn. Theo ông Thịnh, thời gian qua, nhiều dự án tại Cần Thơ có chủ đầu tư đến từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các nhà đầu tư thường đã có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi đặt trụ sở hoặc hội sở chính, nên nguồn vốn tài trợ cho dự án không nhất thiết được phân bổ qua các chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ.

Ông Thịnh đề nghị chính quyền thành phố nghiên cứu giải pháp khuyến khích nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn đối ứng và dịch vụ ngân hàng tại các chi nhánh trên địa bàn khi xem xét, triển khai dự án, phù hợp với quy định pháp luật và quyền tự chủ kinh doanh. Theo ông, nếu các chi nhánh địa phương có điều kiện tham gia tài trợ dự án, nguồn vốn tín dụng tại chỗ sẽ được bổ sung, đồng thời ngân hàng có thêm cơ hội cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Hà, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 14 phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Bên cạnh đó, ông Thịnh kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng tăng cường giải pháp ổn định lãi suất huy động. Agribank đã thực hiện định hướng giảm lãi suất, với mức huy động cao nhất đối với kỳ hạn 24 tháng hiện còn 5,5%. Tuy nhiên, lãi suất huy động tại một số tổ chức tín dụng vẫn ở mức khá cao, tạo ra sự chênh lệch đáng kể trên thị trường. Theo ông Thịnh, ổn định mặt bằng lãi suất huy động sẽ góp phần tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn.

Trao đổi về kiến nghị này, ông Trần Quốc Hà, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14, cho biết, việc thu hút các chủ đầu tư lớn sử dụng vốn vay từ chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ gặp nhiều khó khăn. Phần lớn nhà đầu tư đã sắp xếp nguồn vốn với hội sở chính hoặc ngân hàng có quan hệ tín dụng từ trước. Trong khi đó, các khoản vay trên 100 tỷ đồng tại nhiều chi nhánh ngân hàng thường phải trình hội sở chính xem xét.

Theo ông Hà, địa phương có thể giới thiệu, khuyến khích nhà đầu tư tiếp cận ngân hàng tại chỗ nhưng không thể chỉ định doanh nghiệp vay vốn tại một tổ chức tín dụng cụ thể, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Việc lựa chọn ngân hàng phụ thuộc vào năng lực, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của từng đơn vị.

Ông Hà cho hay, đã từng kết nối, giới thiệu một số dự án đầu tư tại Cần Thơ với các ngân hàng địa phương, nhưng có trường hợp nhà đầu tư đã vay vốn tại TP. Hồ Chí Minh từ trước. Thực tế này đặt ra yêu cầu các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phải chủ động tiếp cận khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sớm hơn vào quá trình chuẩn bị dự án.

Về vấn đề lãi suất, ông Hà thông tin, các tổ chức tín dụng đã ký cam kết đồng thuận ổn định lãi suất nhưng việc thực hiện chưa nghiêm túc. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh tình trạng này, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với chi phí phù hợp.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành Ngân hàng tại Cần Thơ đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hơn 43 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Doanh số cho vay lũy kế đạt 87.993 tỷ đồng, dư nợ đạt 49.668 tỷ đồng, với 1.733 doanh nghiệp được tiếp cận vốn. Các khoản vay qua chương trình kết nối có lãi suất thấp hơn mức thông thường từ 0,5-1 điểm phần trăm.

Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 tiếp tục định hướng các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và ngành có thế mạnh của địa phương; theo dõi diễn biến lãi suất, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thành phố.