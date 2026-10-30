Cần Thơ tiếp nhận Phòng thí nghiệm Lượng tử ảo - VQLab

Sự kiện nhằm tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ lượng tử, đưa các công cụ mô phỏng vào đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ sẽ tiếp nhận kỹ thuật, cài đặt, cấu hình và vận hành thử nghiệm nền tảng VQLab trên hạ tầng công nghệ thông tin của Sở.

VQLab là phòng thí nghiệm lượng tử ảo ở mức thiết bị, cho phép người dùng lựa chọn linh kiện, thiết lập các tham số vật lý và mô phỏng cấu hình thiết bị để đánh giá đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật, danh mục vật tư, chi phí thiết kế cùng các cảnh báo điều kiện chưa khả thi.

Hệ thống gồm 9 miền công nghệ với 38 khối mô phỏng, trải rộng từ truyền thông lượng tử, sinh số ngẫu nhiên lượng tử đến cảm biến lượng tử, phần cứng máy tính lượng tử, mạch quang tử tích hợp và các khối điện tử mức mạch.

Nền tảng tích hợp 15 bài giảng song ngữ Việt - Anh, hỗ trợ giảng viên xây dựng nội dung thực hành gắn với các bài toán kỹ thuật cụ thể cho sinh viên các ngành công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, an toàn thông tin và vật lý kỹ thuật.

Với công tác nghiên cứu, VQLab hỗ trợ khảo sát, so sánh các phương án thiết kế trước khi đầu tư thiết bị thực tế, lưu trữ phiên bản thiết kế và xuất dữ liệu phục vụ phân tích chuyên sâu. Giải pháp này giúp các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu tiếp cận công cụ mô phỏng hiện đại mà không phải ngay lập tức đầu tư chi phí lớn cho thiết bị chuyên dụng ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nêu rõ, công nghệ lượng tử là lĩnh vực cốt lõi mở ra những phương thức tiếp cận mới trong tính toán, bảo mật thông tin và cảm biến. Việc tiếp nhận nền tảng VQLab thể hiện tinh thần chủ động của thành phố trong việc nắm bắt các xu thế công nghệ hiện đại.

UBND thành phố đánh giá cao sự đồng hành của đơn vị tài trợ miễn phí bản quyền phần mềm VQLab. Sự hợp tác này mang lại giá trị thiết thực, giúp các cơ sở giáo dục đổi mới phương thức đào tạo, số hóa không gian thực hành và thúc đẩy nghiên cứu công nghệ lõi.

Để nền tảng VQLab phát huy hiệu quả cao nhất, ông Nguyễn Văn Khởi giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với DataQ hoàn thiện việc cài đặt, cấu hình và vận hành ổn định trên hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của Sở. Thành phố định hướng đẩy mạnh mạng lưới kết nối chia sẻ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục lớn như: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ,... cùng các viện nghiên cứu.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tài trợ ký kết tiếp nhận Phòng thí nghiệm Lượng tử ảo - VQLab.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông tin, thời gian tới, Sở sẽ tiếp nhận kỹ thuật, cài đặt, cấu hình và vận hành thử nghiệm nền tảng VQLab trên hạ tầng công nghệ thông tin. Sở chủ trì mời các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan tham gia kết nối và khai thác nền tảng theo phạm vi, điều kiện sử dụng đã thống nhất.

Việc hình thành mạng lưới chia sẻ, sử dụng VQLab theo định hướng dùng chung sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu; tạo điều kiện để các bên phối hợp triển khai những hoạt động thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới.

Việc đưa VQLab vào khai thác không chỉ tạo môi trường thực hành tiên tiến cho giảng viên và sinh viên, mà còn là hạt nhân gắn kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình: Nhà nước kiến tạo - Nhà trường/Viện nghiên cứu trung tâm - Doanh nghiệp đồng hành. Qua đó, Cần Thơ từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao, khẳng định vững chắc vị thế trung tâm khoa học, công nghệ của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.