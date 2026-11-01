Cần Thơ: Tiệm mì '0 đồng' - ấm lòng người lao động nghèo

Không chỉ mang đến những bữa ăn nghĩa tình, quán ăn còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Hoạt động từ ngày 20-5-2025, ban đầu quán ăn phục vụ khoảng 50 - 60 suất mì mỗi ngày, toàn bộ chi phí do gia đình bà Tuyết tự bỏ ra. Sau khoảng 6 tháng, nhiều nhà hảo tâm biết đến và hỗ trợ mì gói, gia vị, rau củ cùng các thực phẩm cần thiết.

Đáng chú ý, ông bà không nhận hỗ trợ bằng tiền mặt từ các nhà hảo tâm mà chỉ tiếp nhận hiện vật, nhu yếu phẩm phục vụ việc chế biến các suất ăn miễn phí. Tiệm phục vụ từ 11 giờ đến 24 giờ; vì sợ bà con ăn mì thường xuyên sẽ ngán, ông bà đổi món sang cơm, bún, bánh canh, cháo lòng… Đặc biệt, ngày 16 âm lịch hằng tháng, tiệm còn trao tặng khoảng 300 - 400 suất cơm và tặng thêm phần ăn mang về cho bà con.

Vợ chồng bà Tuyết chuẩn bị các phần ăn giúp bà con.

Bà Huỳnh Hồng Tuyết chia sẻ: “Thấy bà con lớn tuổi đi lượm ve chai, bán vé số, mấy em sinh viên chạy Grab cũng gặp khó khăn nên tôi muốn giúp được gì đó nho nhỏ để mọi người ấm lòng và có bữa ăn mỗi ngày. Sức của mình tới đâu thì làm tới đó. Có bà con chung tay thì tiệm mì sẽ duy trì hoạt động được lâu bền hơn”.

Còn ông Nguyễn Minh Trung cho biết: “Ý tưởng mở tiệm xuất phát từ mong muốn giúp người dân giảm bớt chi phí sinh hoạt sau đại dịch Covid-19. Dù giá trị mỗi suất ăn không lớn, nhưng có thể giúp bà con vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Mai (80 tuổi, ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ) thường xuyên tới tiệm mì "0 đồng" để ăn miễn phí.

Là người thường xuyên tới tiệm, bà Nguyễn Thị Mai (80 tuổi, ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ) xúc động nói: “Ngày nào đi ngang cứ hễ khát nước và đói bụng là tôi liền ghé vào tiệm. Tôi ăn ở đây từ lúc tiệm mới hoạt động đến giờ. Có mì, có cơm ăn mỗi ngày, tôi mừng lắm. Nhiều khi ở nhà không có gì ăn, tôi tới xin gói mì, ông bà chủ tiệm cho ngay. Tôi mong hoạt động này luôn được duy trì để người nghèo nào cũng có miếng ăn, không phải lo đói”.

Bà Tô Ánh Tuyết (54 tuổi), người phụ việc bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng của vợ chồng chủ tiệm: “Dù đôi lúc đau bệnh, nhưng ông bà chủ tiệm vẫn cố gắng duy trì hoạt động để tiếp tục hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái trong cộng đồng”.

Bà Huỳnh Hồng Tuyết trao các phần cơm miễn phí giúp người dân đến quán.

Những tô mì nóng hổi được phục vụ tại tiệm mì "0 đồng”.

Dù còn khó khăn về nhân lực và nguồn thực phẩm, nhưng tiệm mì “0 đồng” vẫn ngày ngày đỏ lửa nhờ sự nỗ lực của gia đình bà Tuyết và sự chung tay của cộng đồng.

Dù còn khó khăn về nhân lực và nguồn thực phẩm, nhưng tiệm mì “0 đồng” vẫn ngày ngày đỏ lửa nhờ sự nỗ lực của gia đình và sự chung tay của cộng đồng. Những suất ăn nghĩa tình không chỉ giúp người lao động nghèo vơi bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng nhân ái. Hoạt động tiếp tục mang đến những điều tử tế trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên, đồng thời khơi dậy ý thức sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.