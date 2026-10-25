Cần Thơ 'thúc' tiến độ hai công trình trọng điểm nhằm sớm đưa vào khai thác

Ngày 25.10, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91” và “Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ quy mô 500 giường”, đây là 2 công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của thành phố phát triển.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình (thứ 2 từ phải vào) cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7)

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ cho biết, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7) có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, chiều dài 7,04km, đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông.

Công trình có 1 gói thầu thi công xây lắp, với giá trị hơn 1.547 tỉ đồng. Trong đó, giải phóng mặt bằng đạt 99%, với tổng chiều dài đã bàn giao cho các nhà thầu là 13.952/14.086m tính cả hai bên tuyến.

Dù vậy, vẫn còn 134m chưa được bàn giao, liên quan 24 trường hợp; trong đó 8 trường hợp chưa được chi trả tiền bồi thường. Các nhà thầu đã thi công toàn dự án đạt khối lượng hơn 301,21 tỉ đồng, đạt khoảng 19,47% tiến độ.

Có thể nói, tiến độ dự án hiện chịu áp lực do một số vướng mắc về mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, hệ thống cấp nước còn 3.774m chưa thi công, hệ thống cấp điện còn 252 trụ điện, 20 trạm biến áp và 2.641m cáp ngầm chưa được lắp đặt.

Thi công phần mở rộng Quốc lộ 91 đoạn qua phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Ban QLDA cho rằng, việc bàn giao mặt bằng chưa liên tục, một số đoạn dù đã bàn giao nhưng vẫn còn vướng móng nhà dân, cống thoát nước và công trình ngầm hiện hữu, khiến việc thi công bị ảnh hưởng. Vì vậy, để tổ chức thi công theo từng đoạn thì cần thực hiện đấu nối tạm hệ thống cấp nước.

Do đó, Ban QLDA đã có văn bản đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương phối hợp thực hiện đấu nối tạm, di dời hệ thống cấp nước, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Theo kế hoạch, phần mở rộng của dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2027 và toàn bộ dự án sẽ xong trong tháng 12.2027. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng và thêm một số hạng mục bổ sung, nên chủ đầu tư xin điều chỉnh thời gian hoàn thành sang cuối năm 2028.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hệ thống cấp nước, cấp điện nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công càng sớm càng tốt, bởi đây là dự án rất quan trọng nhằm chỉnh trang đô thị thành phố.

Người dân tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ mở rộng Quốc lộ 91 ở TP. Cần Thơ

Kiểm tra tiến độ dự án xây dựng “Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ quy mô 500 giường”, có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là hơn 2.071 tỉ đồng. Phía Sở Y tế TP. Cần Thơ cho hay, khối lượng xây dựng cơ bản của dự án đến nay đạt khoảng 80%, phần cung cấp thiết bị y tế chuyên dùng đã đặt hàng đạt 97,9%.

Hiện tại, công trình đang được duy trì thi công liên tục, với mục tiêu đưa bệnh viện vào vận hành chính thức trong tháng 1.2027.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ kiểm tra tiến độ dự án "Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ quy mô 500 giường" vào ngày 25.10

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Dự án "Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91" cần tổ chức phương án thi công làm ngày, làm đêm để đảm bảo công trình sớm hoàn thành, do thời gian qua tiến độ dự án rất chậm.

Đối với công trình trọng điểm "Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ", ông Đỗ Thanh Bình đề nghị nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc cam kết đẩy nhanh tiến độ, tăng ca làm ngày đêm, hoàn thành công trình trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố.

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe chuyên về ung bướu cho người dân TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vì vậy, việc sớm đưa bệnh viện vào hoạt động sẽ góp phần phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân, giảm việc đi lên TP.HCM điều trị vừa xa và tốn kém...