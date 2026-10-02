Cần Thơ: Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố

Dự buổi thực tập có đồng chí Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực tập phương án; Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực tập phương án. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia thực tập phương án…

Các đại biểu dự buổi thực tập phương án.

Đồng chí Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi thực tập.

Chung cư Hồng Loan 5C có diện tích khoảng 2,39 ha, gồm 3 block cao 9 tầng, quy mô khoảng 1.036 căn hộ; trong đó block B và C đang hoạt động với khoảng 500 người cư trú. Theo tình huống giả định, tại tầng 1 nhà xe 4 tầng xảy ra chập hệ thống điện trên một ô tô, gây cháy lan sang nhiều phương tiện xung quanh. Đám cháy nhanh chóng phát triển, sinh nhiệt lượng lớn, khói và khí độc bao trùm khu vực nhà xe, lan sang các block chung cư.

Cùng thời điểm, tại căn hộ 705, tầng 7 block C tiếp tục phát sinh cháy do người dân trong quá trình thoát nạn quên tắt bếp, khiến tình huống ngày càng phức tạp. Trong quá trình di chuyển phương tiện khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tục xảy ra tình huống hai ô tô va chạm, khiến hai người mắc kẹt bên trong. Việc hàng trăm người cùng lúc di chuyển thoát nạn làm phát sinh tình trạng chen lấn, xô đẩy; nhiều người bị mắc kẹt tại các tầng của block C, một số phải di chuyển lên sân thượng do cầu thang bộ bị nhiễm khói dày đặc.

Đồng chí Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng hoa, động viên các lực lượng tham gia thực tập phương án.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại buổi thực tập phương án.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ nhanh chóng tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn, báo tin đến Trung tâm 114 và Công an phường Cái Răng. Công an phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhanh chóng có mặt, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ di tản người dân.

Buổi thực tập được triển khai qua 3 giai đoạn, từ xử lý ban đầu tại cơ sở đến huy động lực lượng, phương tiện của Công an TP Cần Thơ và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Trong đó, Công an thành phố huy động 189 CBCS cùng 22 phương tiện chuyên dụng; nhiều thiết bị hiện đại như xe thang, robot chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe hút khói và thiết bị thủy lực được đưa vào thực tập.

Tại hiện trường, các lực lượng đồng loạt triển khai chữa cháy, chống cháy lan, tìm kiếm và cứu người mắc kẹt tại các tầng cao, trong phương tiện gặp nạn; đồng thời tổ chức sơ cấp cứu, chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế. Các lực lượng quân sự, y tế, điện lực, cấp nước và phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tiếp tục được huy động tham gia xử lý tình huống.

Sau hơn một giờ triển khai phương án, các lực lượng đã hướng dẫn hơn 500 người thoát nạn an toàn, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ 37 người và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Qua quá trình thực tập, cơ chế chỉ huy, điều hành được vận hành thống nhất; các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức cứu người bị nạn, đồng thời di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế cháy lan và thiệt hại có thể xảy ra.

CBCS cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động tham gia xử lý tình huống.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đánh giá buổi thực tập được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, kịch bản; công tác chỉ huy, điều hành thống nhất, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh, qua thực tập tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án; sự chủ động của lực lượng tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp. Đồng thời đề nghị thời gian tới các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án, tổ chức huấn luyện, thực tập, nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.