Cần Thơ thực tập chữa cháy, cứu nạn tại chung cư Hồng Loan 5C

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu chỉ đạo buổi thực tập. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp tại khu dân cư đông người, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thực tập, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, nhiều chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại và cơ sở tập trung đông người đi vào hoạt động, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, doanh nghiệp mà còn góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thanh phố Cần Thơ thực tập chữa cháy tại chung cư Hồng Loan 5C. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo ông Trần Chí Hùng, thành phố hiện có 16 chung cư, 74 nhà cao tầng thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy cùng hàng nghìn nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Trong đó, Chung cư Hồng Loan 5C là một trong những chung cư có quy mô lớn trên địa bàn thành phố, gồm 9 tầng với tổng số 1.036 căn hộ. Riêng Block C, nơi tổ chức thực tập có 384 căn hộ, hiện có hơn 500 người sinh sống. Thời gian tới, khi cả 3 block A, B, C đi vào hoạt động, khu chung cư dự kiến thu hút từ 2.000 - 5.000 người đến sinh sống. Do đó, việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đây có ý nghĩa thiết thực, giúp kiểm tra, đánh giá khả năng ứng phó, phối hợp chỉ huy và xử lý tình huống của các lực lượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Công an thành phố cùng các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, thực hành đúng kỹ thuật, chiến thuật theo kịch bản được phê duyệt bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Công ty Cổ phần Xây dựng, Thương mại, Địa ốc Hồng Loan cần huy động nhân lực, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong quá trình thực tập; các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy triển khai phương án dập lửa trong tình huống giả định. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo tình huống giả định, vào khoảng 14 giờ 30 phút, tại tầng 1 khu vực nhà xe 4 tầng của Chung cư Hồng Loan 5C xảy ra cháy do chập điện trên một ô tô, sau đó nhanh chóng lan sang nhiều phương tiện khác. Đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn, sinh nhiều khói, khí độc, bao trùm khu vực nhà xe và có nguy cơ lan lên các tầng trên. Cùng thời điểm, tại một căn hộ ở tầng 7, Block C xảy ra cháy, nổ do rò rỉ khí gas, khiến lửa nhanh chóng lan sang các căn hộ lân cận.

Trong quá trình người dân di chuyển phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, một ô tô đạp nhầm chân ga, va chạm mạnh với phương tiện khác đang lưu thông trong khuôn viên chung cư khiến hai người bất tỉnh, mắc kẹt trong cabin. Sự cố xảy ra khi khoảng 500 người đang sinh sống tại chung cư tìm cách thoát nạn, gây tình trạng chen lấn, hỗn loạn. Trong đó, 20 người mắc kẹt tại tầng 7, tầng 8 và 15 người trên tầng thượng Block C. Khói, khí độc lan truyền qua các hộp kỹ thuật, buồng thang bộ khiến việc thoát nạn từ các tầng cao gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy triển khai phương tiện dập lửa trong tình huống giả định. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn, di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn; đồng thời thông báo Trung tâm 114 và Công an phường Cái Răng để huy động lực lượng ứng cứu.

Công an thành phố Cần Thơ huy động 189 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 phương tiện chuyên dụng, trong đó có xe thang, robot chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe hút khói và thiết bị thủy lực. Các lực lượng đồng loạt triển khai chữa cháy, chống cháy lan, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt tại các tầng cao và trong phương tiện gặp nạn; tổ chức sơ cấp cứu, vận chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thực tập tình huống giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên tầng cao xuống đất an toàn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Cùng tham gia phối hợp có lực lượng quân sự, y tế, điện lực, cấp nước và phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau hơn một giờ triển khai phương án, các lực lượng đã hướng dẫn hơn 500 người thoát nạn an toàn, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ 37 người và dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đánh giá, buổi thực tập được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, kịch bản; các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp tại khu dân cư tập trung đông người.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị tham gia thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Chung cư Hồng Loan 5C. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Lãnh đạo Công an thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án, tổ chức huấn luyện, thực tập, nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.