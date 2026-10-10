Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận cùng một ngày

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Hai trường hợp nhận thận là bệnh nhân L.T.T.B. (54 tuổi, ngụ xã Cờ Đỏ) suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc máu nhân tạo 8 năm và bệnh nhân P.V.T. (31 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt) thẩm phân phúc mạc chu kỳ 4 năm. Đáng chú ý, người hiến thận lần lượt là chồng của bệnh nhân B. và cha ruột của bệnh nhân T.

Quá trình sàng lọc, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ và tham vấn ý kiến từ các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trước khi tiến hành phẫu thuật. Sau mổ, sức khỏe của cả 2 cặp ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi sát sao.

Bác sĩ Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cho biết, đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn vật tư y tế. Mục tiêu hướng tới là triển khai kỹ thuật ghép thận thường quy, mang lại hy vọng sống khỏe mạnh cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.