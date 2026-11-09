Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm sức khỏe học đường

Lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. (Ảnh: VĂN ÚT)

Nhu cầu ăn uống của học sinh thúc đẩy hàng quán quanh trường phát triển. Tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Thủy, các tiệm tạp hóa, quán ăn bày bán bánh kẹo, nước giải khát, thức ăn chế biến sẵn. Đây là những mặt hàng học sinh thường lựa chọn, nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu không bảo đảm nguồn gốc, vệ sinh.

Chị Nguyễn Tuyết Anh, chủ tiệm tạp hóa gần trường cho biết, cửa hàng nhập hàng rõ nguồn gốc, nhãn mác; thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng và loại bỏ sản phẩm gần hết hạn.

Chị Bùi Thị Thanh Tuyền, chủ quán ăn kế bên trường cho biết, cơ sở lựa chọn nguyên liệu tươi, rõ nguồn gốc; chú trọng sơ chế, chế biến, bảo quản và vệ sinh khu vực ăn uống.

Ý thức người kinh doanh góp phần hạn chế rủi ro, song cần đi cùng kiểm tra của cơ quan chức năng. Thực phẩm kém chất lượng có thể ảnh hưởng sức khỏe, sự phát triển của học sinh.

Cần Thơ chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học đường. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ, tháng 10/2026, đơn vị triển khai chỉ đạo, duy trì kiểm tra việc chấp hành quy định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Lực lượng chức năng kiểm tra 618 cơ sở: 593 cơ sở đạt yêu cầu, 25 cơ sở vi phạm và được nhắc nhở. Hai tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống bị phạt tổng cộng 25 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Kiểm tra đột xuất một cơ sở dịch vụ ăn uống, lực lượng chức năng phát hiện nơi này chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe chưa đầy đủ.

Chi cục phối hợp lấy, lưu mẫu thực phẩm tại sự kiện, lễ hội, hoạt động tiếp xúc cử tri, đại hội, hội nghị ở xã, phường. Tháng 10/2026, thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Ông Đỗ Thanh Diệp, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ cho biết, các đoàn liên ngành, chuyên ngành phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, gồm bếp ăn trường học và bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp. Ngành chức năng tuyên truyền quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm người kinh doanh, người tiêu dùng.

Ý thức người kinh doanh góp phần hạn chế rủi ro có thể ảnh hưởng sức khỏe học đường. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hộ kinh doanh quanh nơi tổ chức sự kiện, lễ hội và khu du lịch. Trường hợp cố tình kinh doanh thực phẩm không hóa đơn, không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sẽ bị xử lý.

Hiện thành phố Cần Thơ có 15.630 cơ sở thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý, gồm 693 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia, bao bì thực phẩm; 9.291 cơ sở dịch vụ ăn uống và 5.646 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Trong 9.291 cơ sở dịch vụ ăn uống, 2.814 cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 6.477 cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh. Thành phố cấp giấy chứng nhận cho 3.602 cơ sở, gồm 693 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia, bao bì và 2.909 cơ sở dịch vụ ăn uống. Ngành Y tế quản lý 1.454 hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Số lượng cơ sở lớn, loại hình đa dạng đòi hỏi phối hợp giữa ngành chức năng và chính quyền địa phương, tập trung kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, hạn sử dụng, nhất là tại điểm bán hàng phục vụ học sinh.

Hộ kinh doanh cần tuân thủ quy định; nhà trường, phụ huynh hướng dẫn học sinh chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, bảo đảm vệ sinh. Tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm đồng bộ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, cộng đồng.