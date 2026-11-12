Cần Thơ thúc đẩy kinh tế tư nhân, hướng tới tăng trưởng bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ngày 12/11, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thường niên năm 2026, với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam khẳng định lãnh đạo thành phố luôn đồng hành và trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết doanh nghiệp với hợp tác xã, vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất, chế biến và hệ thống phân phối; phát triển chuỗi giá trị, đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với đối tác và thị trường cụ thể.

Thành phố Cần Thơ tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Để đưa các khuyến nghị của Diễn đàn vào thực tiễn, thành phố Cần Thơ giao Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo khuyến nghị chính sách phát triển kinh tế tư nhân; yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm, cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả giải quyết. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Thành phố Cần Thơ đề nghị các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Chính quyền thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới phương thức điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy kết quả tháo gỡ khó khăn và mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

“Cần Thơ quyết tâm chuyển các định hướng, kiến nghị tại Diễn đàn thành nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam khẳng định.

Chín tháng năm 2026, kinh tế thành phố Cần Thơ duy trì đà tăng trưởng khá tích cực, GRDP tăng 7,89%, đứng thứ 2 trong 5 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sau An Giang là 9,23% và cao hơn Đồng Tháp 7,44%, Cà Mau 7,37%, Vĩnh Long 7,32%. Đáng chú ý, GRDP quý III tăng 9,29%, cao hơn quý II 2,52 điểm, cho thấy nhịp tăng trưởng được cải thiện.

Kết quả này phản ánh vị thế tăng trưởng khá của Cần Thơ trong vùng, đồng thời tạo nền tảng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò trung tâm sản xuất, thương mại và dịch vụ trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Tại điễn đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ Vương Thành Nam tham luận về phát triển kinh tế tư nhân thành phố Cần Thơ thực trạng và các vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới. Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Kinh tế ngành và địa phương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương tham luận về cơ chế đặc thù và khả năng tạo đột phá cho phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, phát triển kinh tế tư nhân – động lực để thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, chính quyền thành phố cần chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, với dữ liệu dùng chung và trách nhiệm giải trình rõ ràng; các cơ quan Trung ương cần hoàn thiện cơ chế phân cấp, phối hợp vùng và huy động nguồn lực cho liên tỉnh; cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa và cạnh tranh bằng chất lượng, năng suất và đổi mới; các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và hiệp hội ngành nghề cần phát huy vai trò kết nối tri thức với thị trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cho rằng diễn đàn chính là cơ hội quan trọng để thành phố mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi liên kết ngành và nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất, thương mại và logistics khu vực.

Tuy nhiên, lợi thế và tiềm năng chỉ có thể chuyển hóa thành động lực tăng trưởng khi được khai thác bằng những cơ chế, chính sách phù hợp, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Với tinh thần đó, thành phố Cần Thơ xác định cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng, hiệu quả hoạt động và khả năng phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng điều hành của chính quyền.

Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển.

Ông Vương Quốc Nam tin tưởng Diễn đàn Kinh tế thường niên thành phố Cần Thơ năm 2026 là dịp quan trọng để lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Vương Quốc Nam ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại diễn đàn và cam kết sẽ giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, thành phố sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Mục tiêu cuối cùng là tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông mọi nguồn lực, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của thành phố.