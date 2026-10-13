Cần Thơ thúc đẩy kinh tế tư nhân chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Phát biểu khai mạc, ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của thành phố. Chính quyền TP Cần Thơ cam kết đổi mới phương thức điều hành theo hướng chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thành phố sẽ chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư, tiếp cận vốn và thị trường thuộc thẩm quyền; đồng thời kiến nghị Trung ương xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Thành phố mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành và tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài. Đề nghị doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thiết thực tại diễn đàn. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, xem xét xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, góp phần tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển.

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn hơn, mở ra nhiều cơ hội liên kết vùng và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp không ít thách thức về vốn, công nghệ, năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất bốn định hướng trọng tâm: mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng; nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị; chủ động nâng cấp năng lực để hình thành các doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt thị trường.

Quang cảnh diễn đàn.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ kết nối doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, hỗ trợ tiếp cận nhà đầu tư, công nghệ và thị trường; đồng thời tổng hợp những vấn đề liên ngành, liên vùng để kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Phiên đối thoại trực tiếp tại diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 diễn ra tại Cần Thơ.

Tại diễn đàn, các tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với doanh nghiệp ĐBSCL, gồm xây dựng hệ thống logistics xanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn; mở rộng cơ hội cho doanh nhân trẻ giai đoạn 2026–2030; ứng dụng chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế tư nhân và du lịch Cần Thơ.

Các đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn.

Đáng chú ý, phiên đối thoại mở tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp phản ánh vướng mắc về tiếp cận nguồn lực, ứng dụng công nghệ và triển khai mô hình kinh doanh bền vững với đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các sở, ngành và chuyên gia. Các ý kiến, kiến nghị, sáng kiến được tổng hợp làm cơ sở phục vụ trao đổi chính sách với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.