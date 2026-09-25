Cần Thơ thúc đẩy hợp tác gạo, thủy sản với Philippines

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sáng 25/9, Đoàn công tác do ông Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc với thành phố Cần Thơ về triển vọng hợp tác giữa các đối tác Philippines và Cần Thơ trong thời gian tới trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đối ngoại nhân dân.

Ông Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi nhắc đến việc Kỷ niệm thiết lập ngoại giao Việt Nam – Philippines. Đồng thời cho biết từ tháng 1/2026, khi đến Việt Nam, đại sứ đã dành nhiều thời gian đi vòng quanh Việt Nam để tìm kiếm cơ hội kết nối những địa phương của Việt Nam với các địa phương của Philippines.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (phải) tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đại sứ cho rằng Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng trong đối ngoại, cả 2 quốc gia đều tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, liên hợp quốc. Gần đây, Philippines quan tâm đến vấn đề kinh tế biển xanh, các nhà khoa học của Philippines và ASEAN đang nghiên cứu về cách để phát triển và tăng cường khai thác ở lĩnh vực này. Đồng thời, Đại sứ cho biết Philippines quan tâm đến lĩnh vực thủy, hải sản và gạo của Việt Nam, hiện nay có 80% gạo của Philippines được nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong chuyến thăm thành phố Cần Thơ lần này, Đại sứ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực giao thương và đối ngoại nhân dân, đồng thời cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ kết nối Cần Thơ với các địa phương của Philippines trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gạo, thủy hải sản, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Philippines có doanh nghiệp lớn về đầu tư phát triển cảng biển, trong chuyến thăm và làm việc với Cần Thơ lần tới, ngoài giới thiệu tiềm năng ở lĩnh vực này, thành phố có thể giới thiệu thêm các khu công nghiệp, khu phức hợp liên quan để thu hút đối tác từ Philippines. Trong tương lai, Đại sứ cũng kỳ vọng thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ các đối tác Philippines khi có sự đầu tư vào địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (phải) tặng quà cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường. Đây là nền tảng thuận lợi để các địa phương hai nước, trong đó có thành phố Cần Thơ, mở rộng hợp tác.

Thông tin các vấn đề Đại sứ quan tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố có 7 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lắp đầy trên 80%, ngoài ra thành phố đã cho chủ trương và đang đầu tư xây dựng 4 khu công nghiệp mới thực hiện theo tiêu chuẩn công nghiệp xanh. Về kinh tế biển, Cần thơ có 72 km đường bờ biển, đây là lợi thế để phát triển ngành thủy hải sản. Thành phố sẵn sàng tiếp đón đoàn doanh nghiệp Philippines đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Cần Thơ và sẽ cung cấp cụ thể các thông tin cần thiết về tiềm năng, lợi thế và cơ chế thu hút đầu tư vào địa bàn.­

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cần Thơ cũng mời gọi doanh nghiệp Philippines quan tâm, đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Nhất là chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển các khu công nghiệp của thành phố.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố Cần Thơ sang Philippines đạt khoảng 480,5 triệu USD, chủ yếu là gạo, thủy sản, phân bón, hóa chất và giấy. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 1,7 triệu USD, chủ yếu là giấy.