Cần Thơ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, sản xuất xanh

Tại Cần Thơ, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị và chuyển đổi mô hình sản xuất đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng chú trọng các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon, trách nhiệm xã hội và truy xuất nguồn gốc. Đây là động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và từng bước chuyển sang sản xuất xanh, tuần hoàn.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, thành phố đang triển khai Kế hoạch số 157/KH-UBND về phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định kinh tế số là động lực góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các ngành chức năng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử, đổi mới phương thức quản trị, đồng thời chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải carbon. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường và đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Tại Khu công nghiệp Thốt Nốt, Công ty cổ phần Thủy sản NTSF là một trong những doanh nghiệp đẩy mạnh kết hợp chuyển đổi số với sản xuất xanh. Với công suất chế biến hơn 440 tấn cá và tôm mỗi ngày, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 17 tỷ đồng thay thế 12 máy nén piston cũ bằng 3 máy nén trục vít hiệu suất cao; đồng thời nâng cấp hệ thống cấp đông và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát sử dụng năng lượng.

Ông Phạm Bảo Quốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản NTSF, cho biết các giải pháp trên giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất nhà máy, tiết giảm hơn 1,7 tỷ đồng chi phí sản xuất mỗi năm. Việc đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững cũng góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh hỗ trợ đổi mới công nghệ, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Viettel Cần Thơ tổ chức các hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp được tiếp cận các giải pháp như hệ sinh thái Tendoo, bao bì thông minh tích hợp mã QR, công cụ AI và nền tảng thương mại điện tử.

Theo đó, công nghệ số hỗ trợ doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin hàng hóa, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường trên môi trường số. Đây cũng là những yêu cầu ngày càng được quan tâm đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm và thủy sản xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Viettel Cần Thơ, nhận định AI và các công nghệ mới đang trở thành công cụ quan trọng trong sản xuất, kinh doanh. Việc chủ động ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí, mở rộng thị trường và tạo thêm giá trị cho sản phẩm.

Việc kết hợp chuyển đổi số với sản xuất xanh đang mở ra hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Cần Thơ, nhất là trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn môi trường và truy xuất nguồn gốc. Cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp đang từng bước ứng dụng công nghệ số, AI, tự động hóa và các giải pháp tiết kiệm năng lượng, qua đó hướng tới sản xuất hiệu quả, giảm phát thải và phát triển bền vững.