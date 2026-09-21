Cần Thơ thúc đẩy công nghiệp công nghệ số thành ngành kinh tế nền tảng

Cùng với cả nước, TP Cần Thơ đang tập trung phát triển công nghiệp công nghệ số, hướng tới xây dựng ngành kinh tế nền tảng, với các lĩnh vực trọng tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế và sản xuất chip bán dẫn, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT). Thành phố đồng thời hướng đến hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ lõi và phát triển thương hiệu “Make in Viet Nam”.

Hiện Cần Thơ có 9 doanh nghiệp viễn thông chủ lực với khoảng 392 điểm cung cấp dịch vụ, tổng doanh thu hằng năm trên 2.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 100 tỷ đồng. Các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm, lập trình và tư vấn, đồng thời tham gia phát triển hạ tầng viễn thông, hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố.

Theo Thượng tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Viettel Cần Thơ, đến hết tháng 6/2026, đơn vị đã triển khai hơn 800 trạm 5G; dự kiến trong 6 tháng cuối năm phát sóng thêm 850 trạm, nâng tổng số lên 1.650 trạm vào cuối năm, bảo đảm phủ sóng hơn 85% diện tích và 96% dân số trên địa bàn. Viettel Cần Thơ cũng phối hợp, tham mưu thành phố xác định các nhiệm vụ ưu tiên về chuyển đổi số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Trong khi đó, MobiFone Cần Thơ tập trung làm sạch dữ liệu thuê bao, phục vụ định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Giám đốc MobiFone Cần Thơ Lã Thành Trung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xác thực thông tin hơn 905.000 thuê bao, đồng thời phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp bó gọn, hạ ngầm cáp, sử dụng chung nhà trạm, cột ăng-ten nhằm tiết kiệm nguồn lực và hạn chế đầu tư trùng lặp.

Mới đây, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 100 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó hình thành từ 3-5 doanh nghiệp công nghệ số chủ lực có khả năng cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ cho thành phố và khu vực; đồng thời phấn đấu triển khai tối thiểu một hoạt động cấp phép và thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, MobiFone cho biết đang chuyển mạnh sang mô hình doanh nghiệp công nghệ số, phát triển các nền tảng điện toán đám mây, AI, dữ liệu lớn, IoT, an toàn thông tin, chữ ký số, hóa đơn điện tử và thanh toán số. Doanh nghiệp mong muốn phối hợp với thành phố trong xây dựng đô thị thông minh, kết nối và tích hợp dữ liệu, ứng dụng AI trong điều hành, phát triển hệ thống phản ánh hiện trường và ứng dụng Cần Thơ Smart.

Viettel Cần Thơ cũng đề xuất thành phố tiếp tục đầu tư trung tâm dữ liệu theo hướng hiện đại, có khả năng mở rộng và đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao phục vụ AI, phân tích dữ liệu lớn và các hệ thống điều hành thông minh. Cùng với đó là xây dựng kho dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối liên thông và từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở.

Theo doanh nghiệp, trên nền tảng dữ liệu dùng chung, Cần Thơ có thể phát triển nền tảng AI dùng chung, hỗ trợ cán bộ tổng hợp báo cáo, khai thác văn bản, phân tích dữ liệu, dự báo kinh tế - xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công.

UBND TP Cần Thơ cho biết, thời gian tới thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách về công nghiệp công nghệ số; phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và phát triển nguồn nhân lực.

Việc đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu, doanh nghiệp và nguồn nhân lực được xác định là nền tảng để Cần Thơ phát triển công nghiệp công nghệ số, từng bước hình thành các doanh nghiệp chủ lực, làm chủ công nghệ và đóng góp vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố.