Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể

Trong xu thế chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đổi mới phương thức quản trị, nâng hiệu quả hoạt động và mở rộng thị trường. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo hướng phát triển mới cho HTX.

Liên minh HTX thành phố Cần Thơ phối hợp các sở, ngành tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số; hướng dẫn HTX ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, lưu trữ dữ liệu, kê khai thuế, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử và các nền tảng giao dịch trực tuyến. Qua đó, nhiều HTX từng bước thay đổi phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Hiện thành phố có khoảng 890 HTX và 9 Liên hiệp HTX hoạt động trong nhiều lĩnh vực, phần lớn HTX được trang bị thiết bị kết nối Internet phục vụ điều hành, sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị khai thác các nền tảng như Facebook, Google, Shopee, TikTok Shop để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và mở rộng đầu ra.

Tại phường Thuận Hưng, HTX Nông sản xanh Cần Thơ là một trong những mô hình ứng dụng công nghệ vào quản trị và tiêu thụ nông sản. HTX sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet, đồng thời khai thác Zalo, Facebook và các sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường.

Theo chị Nguyễn Minh Thùy Trân, Giám đốc HTX Nông sản xanh Cần Thơ, việc cập nhật thường xuyên thông tin sản phẩm, giá bán, nguồn gốc và chất lượng nông sản trên các nền tảng trực tuyến giúp HTX nâng hiệu quả bán hàng và tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Hiện HTX thu mua hơn 30 tấn rau củ, trái cây mỗi tháng từ các nông hộ và HTX trong, ngoài thành phố. Đơn vị định hướng đầu tư sơ chế, chế biến, đóng gói và xây dựng hệ thống phân phối nông sản an toàn; phần lớn sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP hoặc OCOP.

Trong lĩnh vực vận tải, HTX Thủy bộ Hưng Phú, phường Hưng Phú, cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. HTX hiện có hơn 390 thành viên là chủ phương tiện, với hơn 400 xe vận tải hành khách và hàng hóa.

Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc HTX Thủy bộ Hưng Phú, cho biết HTX đã đầu tư hệ thống máy tính, phần mềm quản lý, thiết bị định vị và giám sát hành trình cho các phương tiện. Thông qua trung tâm giám sát, HTX theo dõi hành trình, hỗ trợ thành viên xử lý sự cố và nâng cao an toàn vận tải.

HTX cũng duy trì các nhóm trao đổi trực tuyến để cập nhật quy định mới, chia sẻ thông tin tuyến đường, kết nối hợp đồng vận tải và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của thành viên. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng chất lượng dịch vụ và tiết giảm chi phí vận hành.

Theo ông Võ Minh Cảnh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Cần Thơ, chuyển đổi số tạo thêm cơ hội để khu vực kinh tế tập thể nâng hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình số hóa, cần tiếp tục đào tạo kỹ năng số cho cán bộ quản lý, thành viên HTX; nhân rộng các mô hình hiệu quả và huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, thiết bị công nghệ.

Cùng với đó, việc thu hút nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị, giúp HTX thích ứng với kinh tế số và phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.