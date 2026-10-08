Cần Thơ thông tin việc máy xạ trị chưa thể đưa vào sử dụng

Ngày 8/10, tại cuộc họp báo quý III do UBND TP Cần Thơ tổ chức, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, thông tin liên quan đến việc mua sắm máy xạ trị, vật tư y tế.

Từ tháng 6/2026, Bệnh viện Ung bướu đã đưa một máy xạ trị vào sử dụng tại cơ sở 1. Với công suất vận hành hiện nay, máy phục vụ trung bình khoảng 140-150 bệnh nhân/ngày.

Đối với máy xạ trị được đầu tư cho cơ sở 3 tại xã Phong Điền, thiết bị chưa thể đưa vào vận hành do vướng thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đầu tư. “Ngành y tế đã chỉ đạo bệnh viện và các đơn vị liên quan báo cáo lãnh đạo thành phố, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý”, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Sở Y tế kiến nghị phía doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để thay thế, gia hạn hợp đồng, qua đó có cơ sở tiếp tục triển khai việc mua sắm, lắp đặt thiết bị tại cơ sở 3; đồng thời đang xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền nhằm sớm hoàn tất thủ tục, đưa thiết bị vào sử dụng.

Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định việc máy xạ trị tại cơ sở 3 đang vướng thủ tục không ảnh hưởng đến hoạt động điều trị tại cơ sở hiện hữu. Bệnh viện đang khẩn trương thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán hơn 154 tỷ đồng, gồm hóa chất và vật tư xét nghiệm, nhằm bảo đảm không xảy ra tình trạng đứt gãy trong điều trị.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, máy xạ trị tại cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu chưa thể đưa vào sử dụng do vướng thủ tục liên quan đến nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Đối với sai phạm tại hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin đã kiểm tra 2 trong tổng số 5 cơ sở. Qua kiểm tra, phát hiện hành vi sử dụng người hành nghề không có giấy phép và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Sở Y tế đã ban hành 2 quyết định xử phạt đối với 2 cơ sở và 7 cá nhân, tổng số tiền 456 triệu đồng. Đến nay, các cơ sở và cá nhân đã nộp đầy đủ tiền phạt.

Ngoài phạt tiền, cơ sở trên đường 30/4 bị đình chỉ hoạt động 18 tháng; cơ sở tại đường Cách Mạng Tháng Tám bị đình chỉ 24 tháng. Các cá nhân vi phạm cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề theo quy định.