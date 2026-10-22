Cần Thơ thông qua tăng vốn Vành đai phía Tây lên hơn 6.400 tỷ đồng

Sáng 22/10, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP Cần Thơ khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai phía Tây, nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C.

Dự án kéo dài nhiều năm làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng.

Theo phương án được thông qua, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng, tăng gần 2.571 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Lý giải nguyên nhân tăng vốn, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng lên hơn 2.262 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng từ 2.309 tỷ đồng lên hơn 3.544 tỷ đồng.

Ngoài biến động giá đất, vật liệu xây dựng, nhân công và máy thi công, dự án còn điều chỉnh cục bộ tim tuyến, bổ sung 5 vị trí cầu và cập nhật các khoản chi phí tư vấn, quản lý dự án cùng chi phí khác theo quy mô thực tế.

Theo quy mô điều chỉnh, tuyến đường có chiều dài khoảng 19,26km, điểm đầu giao quốc lộ 91, sau cầu Ô Môn; điểm cuối giao Quốc lộ 61C tại Km1+400.

So với phương án ban đầu dài khoảng 19,4km, tuyến giảm khoảng 0,14km do đoạn dài khoảng 1,67km nằm trong phạm vi quy hoạch An Bình - Mỹ Khánh, từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Đường tỉnh 923, được tách ra để đầu tư bằng dự án khác, bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến.

Số vị trí cầu tăng từ 20 lên 25, trong khi số cống thoát nước ngang tuyến giảm từ 15 xuống 14. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, vận tốc thiết kế 50-60km/h. Quy mô đầu tư gồm hai đơn nguyên phía ngoài cùng, mỗi bên rộng 16,5m, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Tuyến đi qua các phường Ô Môn, Phước Thới, Thới An Đông, Long Tuyền, An Bình, Cái Răng và các xã Phong Điền, Nhơn Ái thuộc TP Cần Thơ.

Điểm cuối dự án nối với quốc lộ 61C đang chờ vốn để tiếp tục thi công.

Về cơ cấu nguồn vốn, HĐND TP thống nhất, giai đoạn 2021-2025 bố trí gần 2.341 tỷ đồng, gồm hơn 1.252 tỷ đồng ngân sách Trung ương và hơn 1.088 tỷ đồng ngân sách địa phương.

Giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí hơn 4.067 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 748 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 3.320 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2021-2028, nhằm có thêm thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công công trình.

Theo Tờ trình số 893/TTr-UBND ngày 8/10/2026 của UBND TP Cần Thơ, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt khoảng 52,5%; khối lượng thi công tại 4 gói thầu đạt khoảng 31,54%. Dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ cho nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm cập nhật tổng mức vốn, quy mô và thời gian thực hiện, tạo cơ sở tiếp tục triển khai dự án, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công đến năm 2028. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối Quốc lộ 91, Quốc lộ 61C và Quốc lộ 1, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông TP Cần Thơ.