Cần Thơ thông qua nhiều Nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THANH TÂM)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút quyết định để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, trọng tâm là nhiệm vụ thu ngân sách và cân đối nguồn lực. Vì vậy, công tác điều hành phải quyết liệt hơn, quản lý chặt chẽ từng nguồn thu, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh.

Đối với đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát cụ thể từng dự án chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai dự án được giao.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: THANH TÂM)

Đặc biệt, liên quan các nghị quyết về bảng giá đất và hạ tầng khu công nghệ cao, Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng thực tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí đất đai.

Đồng thời, các chính sách an sinh xã hội, phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ nhân viên y tế cần sớm được triển khai đầy đủ, kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.